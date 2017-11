Llega a México el PGA Tour

Ciudad de México

En una ceremonia en la que estuvo presente el campeón defensor Pat Perez, de Estados Unidos, así como los mexicanos Abraham Ancer, José de Jesús Rodríguez, Carlos Ortiz, Oscar Fraustro y Roberto Díaz, arrancó la semana del OHL Classic en Mayakoba, la primera fecha de la PGA en México.

Esta será la décimo primera edición del torneo con el que la PGA se presentó en gramas fuera de Estados Unidos o Canadá.

Acompañados por el español Juan Miguel Villar-Mir, fundador del torneo, así como por Andy Padzer, jefe de operaciones de la PGA, los jugadores hablaron de la emoción de volver a la Riviera Maya y tener otra oportunidad en la grama del Camaleón, campo diseñado por el legendario, Greg Norman.

"Es un honor representar a México. Cuando veo los torneos sé que cualquiera puede ganar, por eso trato de no enfocarme en ver los rankings. Pero me pone muy contento de estar aquí. Me encanta el campo, lo disfruto mucho y jugar junto a otros cuatro mexicanos me pone muy feliz, me siento arropado y apoyado, somos un muy buen grupo de amigos", dijo en entrevista con La Afición Abraham Ancer, mexicano con mejor ranking.

Con un mexicano menos, en relación a la edición del año pasado, para este torneo los representantes tricolores aspiran a dar una pelea fuerte pues hablaron del buen momento que vive el golf mexicano.

"El reto más grande de este campo es dominar al viento. Es un campo que está entre los manglares y no llegas a sentir el aire, pero cuando sales puede cambiar la trayectoria por completo. Uno tiene que confiar mucho en el conocimiento previo que tiene de este campo y ayuda muchísimo el haber jugado antes aquí. Este será un gran torneo", explicó Oscar Fraustro.

Pat Pérez, campeón de la edición 2016, aseguró que no hay presión para este torneo, a pesar de que ningún campeón ha logrado refrendar el triunfo en la grama de 7 mil 24 yardas.

"No siento la presión de ganar. Sería impresionante, pero no me quiero enfocar en eso. Me gusta todo de este campo, es una de mis paradas favoritas y si salgo y tengo una ronda sólida para el inicio las cosas se irán dando", finalizó el jugador que recién ganó el CIMB Classic de Kuala Lumpur y ascendió a la posición 18 del ranking internacional.