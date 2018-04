Maratón de Boston reconocerá transgéneros

Boston

En 1967, un oficial de Maratón de Boston casi arrastró a una mujer fuera del campo después de que ella logró ingresar a la carrera exclusiva para hombres. Cinco décadas más tarde, los funcionarios de la carrera no están tan preocupados por los límites de género: ahora están reconociendo públicamente que los corredores transgénero pueden competir utilizando el género con el que se identifican.

"Tomamos a la gente en su palabra. Registramos a las personas como se especifican a sí mismas ", dijo Tom Grilk, jefe de la Asociación Atlética de Boston, el grupo detrás de la carrera. "Los miembros de la comunidad LGBT han tenido que lidiar a lo largo de los años, y preferimos no aumentar esa carga".

Al menos cinco mujeres abiertamente transgénero se inscribieron para correr la legendaria carrera de 40.1 Kilómetros a través de Boston y sus suburbios el 16 de abril. Y aunque no son las primeras, su presencia ayudó a aclarar la postura de la raza sobre los corredores transgénero. En el pasado, era incierto cómo serían tratados. Algunos simplemente se inscribieron y corrieron, mientras que otros tenían miedo de intentarlo, dijo Amelia Gapin, una mujer transgénero de Jersey City, Nueva Jersey, que está registrada para la carrera de este año. "Es algo turbio cómo las personas lo manejan", dijo Gapin, quien también lidera un grupo de redes sociales para corredores trans. "Somos un porcentaje tan pequeño de la población que generalmente solo volamos bajo el radar".

El tema llamó la atención en marzo después de que un blogger escribiera sobre tres mujeres abiertamente transgénero inscritas en Boston. Grilk dijo que no había mucho debate: los corredores deberían calificar y competir usando el mismo género, dijo, pero de lo contrario no serán desafiados.

Esa flexibilidad contrasta con el caso de Kathrine Switzer de 1967, que escapó de la comprensión de un oficial de Maratón que descubrió que entró en la carrera con sus iniciales, K.V. Switzer. Si bien el mismo funcionario también persiguió a los infractores masculinos, aún se conocía como un momento histórico en la lucha para incluir a las mujeres en los deportes.

Las preguntas sobre cómo definir y verificar el género han irritado a los funcionarios al más alto nivel del deporte durante décadas. Pero a nivel amateur, el tema ha surgido más recientemente a medida que un número creciente de atletas ‘trans’ buscan competir sin enmascarar sus identidades.

Varios otros maratones importantes dijeron que no tienen políticas oficiales, pero están adoptando un enfoque similar al de Boston. Los organizadores de los maratones de Chicago, Nueva York, Londres y Los Ángeles dijeron que respetan el género que los corredores presentan durante las inscripciones.

"Queremos ser inclusivos y sensibles con todos nuestros participantes", dijo Carey Pinkowski, director ejecutivo de carreras de Maratón de Chicago. "En este punto, no creemos que necesitemos registros legales o médicos ni nada parecido". Pero todavía hay una arruga: muchas carreras, incluyendo Boston, Nueva York y Chicago, requieren que los corredores muestren documentos de identidad con los mismos nombres y géneros que sus formularios de solicitud, lo que puede ser un obstáculo para los atletas trans que no han cambiado su información legal. Los oficiales de la carrera dijeron que no habían presentado quejas pero que supervisarán sus políticas para asegurarse de que sean inclusivas. En la competencia de élite, el debate se ha centrado principalmente en las mujeres transgénero, que generalmente requieren cirugía o medicamentos para reducir sus niveles de testosterona. Los oficiales olímpicos emitieron nuevas reglas en 2016 diciendo que las mujeres trans pueden competir si sus niveles de testosterona se mantienen por debajo de cierto límite, y muchas carreras profesionales ahora siguen reglas similares. Aunque lo que está en juego es menor para los corredores aficionados de Boston, todavía puede ser un tema espinoso. Boston es uno de los pocos maratones donde incluso los corredores no profesionales deben cumplir estrictos tiempos de calificación según la edad y el sexo, y algunos corredores pasan años tratando de clasificarse.

En respuesta a la publicación del blog de marzo, algunos comentaristas dijeron que las mujeres transgénero tienen una ventaja física injusta y no deberían sacar a otras mujeres de la calificación.

Stevie Romer, una mujer transgénero de Woodstock, Illinois, dice que se inscribió en Boston como mujer porque eso es lo que es. Aunque no ha hecho nada para reducir sus niveles de testosterona, Romer legalmente cambió su género, se dejó crecer el pelo y comenzó a vivir abiertamente como mujer hace más de un año.

"Poder experimentarlo como yo era realmente importante", dijo. "He sido corredor desde que tengo memoria. Me encanta correr, pero resulta que soy transgénero ".

Para las mujeres ‘trans’ que bajan sus niveles de testosterona, los expertos médicos dicen que no hay evidencia de una ventaja atlética.

"Es un concepto erróneo y un mito", dijo el Dr. Alex Keuroghlian, director de programas de educación y capacitación en el Fenway Institute, un centro de salud y defensa de la comunidad LGBT de Boston. "No hay una ventaja fisiológica para que se le asigne un varón al nacer".

Por el contrario, las mujeres ‘trans’ que toman medicamentos para reducir sus niveles de testosterona a menudo se enfrentan a efectos secundarios como deshidratación, lentitud y resistencia reducida, lo que puede significar un desastre para el entrenamiento de Maratón.

Gapin, la corredora de Nueva Jersey, dijo que tuvo que superar grandes reveses durante su transición. Al tomar bloqueadores de testosterona, su ritmo se redujo en más de un minuto por milla. Más tarde se sometió a cirugía y tuvo que tomar meses de entrenamiento para recuperarse.

En total, Gapin tardó tres años en ser una mujer abiertamente transgénero antes de calificar para Boston, un objetivo que estableció hace siete años. Y aunque sabe que a algunos podría no gustarle, planea correr la carrera este mes, y disfrutarlo.

"Solo quiero competir por diversión y asimilar todo", dijo. "Realmente correrlo es una especie de vuelta de victoria por lo que he logrado".