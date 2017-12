Peleadores de MMA discuten en pesaje

Los peleadores de Artes Marciales Mixtas Ian McCall y Manel Kape, no pudieron esperar a verse las caras en el octágono y se fueron a los golpes en el pesaje previo al gran evento.

Todo sucedió cuando Kape empezó a alardear ante los presentes, McCall solo sonrió en señal de burla y Manel le propinó un zape por lo que intercambiaron golpes.

Cabe destacar que desde que se hizo la presentación de la pelea, estos dos individuos ya habían intercambiado palabras, señales obscenas y hasta mensajes por redes sociales.

Aquí la prueba del incidente.

The McCall/Kape weigh-in went as you'd expect. Co-main tomorrow. #RIZIN2017pic.twitter.com/RGbtBWWrCT