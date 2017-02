Llegan a darle el último adiós

Ciudad de México

Atletas y entrenadores que tuvieron etapas de trabajo y de amistad con el profesor Pedro Gato, se dieron cita en el lugar donde velaron el cuerpo del preparador físico, y así darle el último adiós.

“Me siento muy triste ya que el profesor Gato fue para mí un amigo, mi entrenador y mi motivador, fui parte de su familia y él fue parte de la mía y yo lo quería mucho, y después de perder a mi papá me refugié en él y platicábamos mucho. En el entrenamiento al principio fue una persona dura pero con el paso del tiempo se ablandó un poco. Él me regresó las ganas de volver a una alberca y ser la número uno, porque me decía: sí vamos a regresar, lo haremos como los mejores”, declaró la clavadista Paola Espinosa.

Por su parte, el entrenador del equipo del Instituto Politécnico Nacional, José Luis Onofre, recordó aquellos momentos cuando el cubano fue parte del conjunto multidisciplinario en la selección nacional de taekwondo.

“Es lamentable la pérdida del profesor, quien es su momento hicimos una excelente mancuerna y donde logramos las dos medallas de oro en Pekín 2008. La verdad que fue un excelente preparador físico y una gran persona”, dijo Onofre.