Patricia Valle se despide de Mundiales de Para Natación con medalla

Ciudad de México

Patricia Valle se despide de los Mundiales de Para Natación tras darle la medalla de bronce a México en los 50 metros pecho de la categoría SB3 con un tiempo de 1.00.82 minutos.

Valle Benítez se va del Campeonato Mundial de Para Natación celebrado en la Ciudad de México con sentimientos encontrados, ya que a pesar de que logró llevarse una medalla, será su última participación en los Mundiales.

"Este es un escenario muy bonito para decir adiós a los Mundiales. Me siento feliz porque fue aquí, porque están las personas principales en mi vida, mis papás y mis hijas, pero también me siento con un sentimiento de tristeza porque a nadie le gusta decir adiós".

Patricia Valle, once veces medallista paralímpica, se despide de los Mundiales de Para Natación 🏊‍♀️ dándole a México 🇲🇽 el BRONCE 🥉| vía @chamagola9pic.twitter.com/2hjo8PCs3C — La Afición (@laaficion) 6 de diciembre de 2017

Sin embargo, el adiós definitivo será en los próximos Juegos Parapanamericanos en 2019, los cuales se celebrarán en Lima, Perú.

Asimismo, la once veces medallista paralímpica se dijo contenta de "que alguien pueda tenerme como ejemplo para esto, detrás de nosotros esperamos que haya mucha gente que se inspire, que confíe en sí mismo como lo hemos hecho nosotros, que haya gente que no se etiquete por una discapacidad y que sepa que soñar es posible, porque no hay nada imposible para nosotros".