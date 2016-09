Inician los Juegos Paralímpicos de Río 2016

La fiesta se adueñó nuevamente de Río de Janeiro, pues el Estadio Maracaná, iluminado de verde y amarillo, fue sede de la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos.

Desde horas antes, los aficionados comenzaron a llegar al recinto carioca, con el fin de presenciar los primeros paralímpicos desarrollados en una sede de Sudamérica.

Al momento que apareció Michel Temer para dar por inaugurado el evento, entre chiflidos y abucheos miles de fanáticos protestaron por su presencia y gritaron: "¡Fuera Temer!"

El himno nacional fue entonado por Joao Carlos Martins, famoso pianista y director de orquesta brasileño.

Entre los sucesos más destacados en la inauguración se encuentra la actuación de Aaron ‘Wheelz’, quien realizó un salto desde la rampa de velocidad para caer en la colchoneta, para la euforia de los asistentes, así como un homenaje a la vida que se tiene en las playas de Río de Janeiro.

WOW - what a jump! Bring on the #Rio2016#Paralympics#OpeningCeremonyhttps://t.co/KqAWesU2F9