Ya no más plataforma para Paola Espinosa

Ciudad de México

El próximo año será fundamental para el futuro de Paola Espinosa, en busca de tener el camino adecuado en este nuevo ciclo olímpico que culmina en Tokio 2020, ello debido a que la clavadista tendrá que acoplarse a cambios en su carrera deportiva, entre ellos está que se dedicará solo al trampolín de tres metros y en algún momento debe elegir un entrenador que la guíe a cumplir con los objetivos que tiene.

EN SU ETAPA DENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO, Paola Espinosa ha tenido dos entrenadores: Francisco Rueda y Ma Jin.



"Tengo muchas cosas qué hacer, por lo pronto, lo que más me inquieta es recuperarme al cien por ciento de una lesión que tengo desde hace tiempo. También debo hacer ese cambio de cuerpo, ya que no es lo mismo la plataforma que el trampolín, ya que solo me dedicaré a los tres metros", declaró Espinosa.

"El proceso sé que es bastante largo, por lo tanto el profesor Pedro Gato debe hacer un gran trabajo conmigo. Yo soy muy delgada y necesito piernas más fuertes y debo ser más pesada para mover bien el trampolín y ser coordinada, entonces quiero hacer ese proceso bien sin apresurarlo. Ese es el objetivo principal". En cuanto al entrenador, la saltarina mencionó que ya ha platicado con la Conade sobre algunas opciones.

"Estuve ahí (en la Conade) y platicamos del entrenador en la parte técnica y quedamos en ver cuál sería la mejor opción. No quedamos en un nombre o un lugar, simplemente se quedó la opción, y más adelante, cuando esté bien de mi espalda y ya en una buena etapa de la preparación física, ya veré cuál será la mejor opción", dijo.

Espinosa descartó la posibilidad de irse a entrenar a Guadalajara, para estar bajo el mando de Iván Bautista, quien es el coach de Germán Sánchez e Iván García. "Es una opción, pero no es un hecho. Hay muy buenos entrenadores en México, pero ya tengo 30 años y 20 haciendo esto, por lo tanto, debo de escoger a alguien que me convenga y alguien con quien tenga buena empatía. Son entrenadores que sí conozco y ubico su trayectoria, pero nunca he entrenado con ellos y nunca he entrenado con alguien diferente por muchos años. Entonces ya que tome una decisión inteligente, debo pensar con calma quién será mi entrenador", compartió.

Agregó: "Pienso que mi plan es ir a ver cómo entrenan. Necesito un entrenador que sepa que ya no es lo mismo preparar a una atleta de 15 años que a mí, entonces debe ser alguien que haya estudiado bien, que sepa bien las cargas de entrenamiento".

Cabe recordar que a mediados de octubre, la clavadista rompió relación con la entrenadora china Ma Jin, quien la preparó durante 11 años y obtuvo con ella el campeonato mundial en el 2009 y dos medallas olímpicas, por mencionar algunos resultados destacados.

"Me siento muy tranquila. A mi parecer hice las cosas como las debía de hacer. No me arrepiento de mi decisión, ahorita estoy feliz y en una etapa donde me estoy recuperando de mi espalda. El profesor Pedro Gato es parte de mi equipo de trabajo junto con mi doctora Andrea Campos, los tres estamos trabajando en conjunto y más adelante veré otro entrenador, por el momento estoy muy contenta", mencionó.

Incluso, la atleta de 30 años de edad indicó que ya no ha vuelto a las instalaciones del Ceforma a entrenar y buscará otro lugar para prepararse en este ciclo olímpico. "Ya no estoy ahí y espero no regresar. Estoy haciendo preparación física en un gimnasio".

Paola aún no sabe en qué competencia comenzará temporada en el 2017, ya que su objetivo primordial es recuperarse físicamente.

"No podría saber qué competencia porque depende si estoy lista para ello. Yo creo que sí voy a estar, pero todavía falta bastante tiempo. Ahorita quiero hacer bien la transición de plataforma a trampolín. Estaría muy padre poder tener una pareja de sincronizados en el trampolín y a mí me gustaría que fuera Dolores Hernández, ya que con ella fui campeona panamericana", sentenció.