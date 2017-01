Paola Espinosa recibe el respaldo de la FMN

Acapulco, Guerrero

La Federación Mexicana de Natación, presidida por Kiril Todorov, dio su respaldo a Paola Espinosa en su nueva etapa de la vida, donde se convertirá en mamá, y confía que tendrá el tiempo suficiente para recuperar su nivel físico y técnico rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020.

"Ella es una mujer adulta y tiene una madurez, no solo deportiva; entonces, las decisiones que tome son muy respetables; por lo tanto, la FMN respeta el tema de que ella será mamá. Yo no tengo duda de que ella, sí es que se lo propone, tendrá tiempo suficiente para que de aquí al año 2020, su objetivo fundamental, esté en excelente forma deportiva. Eso lo vimos recientemente con Laura Sánchez, quien hizo una buena transición de mamá a atleta, pero ya no le alcanzó el tiempo para recuperar su nivel", dijo Todorov.

Espinosa lleva 10 semanas de embarazo y junto con el padre, el clavadista Iván García, dio a conocer que vivirá una nueva etapa en su vida.