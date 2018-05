Paola Espinosa vuelve a las competencias

Ciudad de México

Paola Espinosa regresó a la actividad competitiva después de 21 meses de ausencia de no hacerlo, y lo hizo en el control técnico que se realizó en Mérida, donde los clavadistas fueron evaluados rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia.

El viernes Espinosa tiro dos clavados en el trampolín de un metro, mientras que el sábado ejecutó otros dos saltos en el trampolín de tres metros, y los resultados de este análisis técnico los tendrá en la semana, al igual que los demás clavadistas que participaron en este selectivo.

"Tenía el nervio de competencia, así que para mí fue un buen regreso. Me ha estado costando mucho trabajo obtener el adecuado peso muscular porque siempre he sido de complexión delgada. Tengo una buena nutrióloga que siempre está al pendiente de eso, además un preparador físico y estamos enfocados en realizar masa muscular para que pueda mover el trampolín y mis clavados sean mejores", declaró Espinosa.

La última competencia de la saltarina fue los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde obtuvo el cuarto sitio en la plataforma individual, mientras que en la modalidad sincronizada, junto con Alejandra Orozco, se quedó con el sexto sitio. Ahora Paola ya decidió continuar con otro ciclo olímpico y lo hará en el trampolín de tres metros donde espera tener un buen camino.

"Yo tengo una serie competitiva a la par de todas las competidoras, entonces eso me deja tranquila porque ya nada más me faltaría pulirlos y si creo que en el siguiente año puedo hacer otro tipo de clavados y más complicados, ya que en el plataforma siempre me caractericé por hacer otro tipo de ejecuciones, así que ahora solo mostré el comienzo de lo que puedo hacer en el trampolín. Fui tercer lugar en una Copa del Mundo en trampolín, entonces si se acuerdan un poco los jueces de mi tirando en el trampolín y espero que los jueces me sigan viendo como en la plataforma", explicó la clavadista.

Paola mencionó que aún continúa adaptándose a los cambios que tuvo como deportista y en su vida personal.

"Fuera de la fosa todavía me estoy adaptando a Guadalajara, a otro estilo totalmente de vida y más porque fueron muchísimos cambios en muy poco tiempo, como cambio de ciudad, amigos y compañeros, y la verdad el hecho de ser mamá, y de tener a Ivana, me ha llenado de motivación y energía para seguir en los clavados", indicó la atleta, quien cuenta con 31 años de edad.

De ser elegida para Barranquilla, Espinosa participaría en su cuartos Juegos Centroamericanos y también marcaría su regreso a esta justa ya que en Veracruz 2014 no compitió.

Trabajan en su fuerza corporal

Iván Bautista, entrenador de Paola Espinosa, indicó que están trabajando con la clavadista para que recupere su fuerza corporal, la cual perdió tras ausentarse por un largo tiempo de la competencia.

"Está muy delgada y eso es algo bueno de acuerdo a su físico, pero le falta aún progresar en la adquisición de fuerza porque para el trampolín se requiere más de peso corporal. Ese aspecto lo debe adquirir en el gimnasio pero ella tienen un problema en la espalda baja y no puede cargar mucho peso, por lo tanto, nos estamos adaptando a sus posibilidades con ejercicios muy especiales para Paola", señaló Bautista.

El entrenador sentenció que dará todo lo que esté en sus manos para que Paola dejé huella en el trampolín de tres metros.

"Reconozco la trayectoria y a la persona, como piensa y qué deseos tiene. Estamos en un engranaje y la misma ilusión para llegar a los Olímpicos de Tokio 2020. Sólo deseo cumplir y darle a ella el trabajo físico que ella necesita para que muestre su capacidad que tiene para ir en busca de la medalla olímpica", dijo.