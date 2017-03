Los niños con Síndrome de Down que robaron cámara al Tri de rugby

Ciudad de México

Se juegan los últimos minutos del primer tiempo del partido de rugby entre la selección mexicana y el representativo de Guyana, toda la atención se concentra en los de verde, quienes disputaban la Copa Oro y que en ese entonces querían mantener vivas sus esperanzas de asistir al Mundial de Japón 2019, algo que no sucedió, ya que perdieron en las eliminatorias ante Colombia.

Al fondo del campo, en el Estadio Roberto 'Tapatío' Méndez, se empieza a formar un grupo de 12 niños y jóvenes muy especiales que deleitarían al público con una demostración de rugby durante el medio tiempo; formados, siguiendo cada una de las instrucciones de sus entrenadores, los integrantes del equipo Down, Guerreros León Rugby, realiza con emoción su calentamiento.

"A mí me gusta Pumas, yo soy maestra de aquí, yo sé todo", dijo con autoridad Mili Muro, quien a sus 31 años lidera a los niños del equipo y también atiende sus responsabilidades en Donas Down, donde trabaja gracias al apoyo que la Fundación Pao Down le ha brindado a personas que, como ella, buscan la inclusión y mejores oportunidades de desarrollo, algo a destacar hoy en el Día Mundial del Síndrome de Down.

Yessica Cedillo y su hijo Paolo aguardaban con emoción la hora de saltar al campo, se trataba de la fundadora de este movimiento, que fue bautizado así en honor al pequeño, quien también participa con ánimo en las actividades del equipo.

Pao Down es un movimiento originado en León, Guanajuato, pero en voz de la propia Yessica, adelantaron que seguirán expandiendo sus filas, pues buscarán la creación de nuevos equipos en diversas ciudades de la República.

"Tenemos ahorita ya en Vallarta la formación del equipo de rugby de allá, vamos a empezar a replicarlo, queremos la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro", explicó Cedillo a la Afición,

Las palabras de la directora fueron respaldadas por el entrenador Ricardo Herrejón: "Esto es el principio y la intención es que se propague a otros estados, que no se quede en León".

El ex jugador de Rugby ve en estos niños el potencial para lograr una mayor inclusión, y resaltó el apoyo recibido por parte de la Federación Mexicana de Rugby, que entre otras cosas, ha patrocinado uniformes, balones y campos de entrenamiento para estos pequeños.

"Lo más importante es el apoyo que hemos tenido por parte de la Federación Mexicana de Rugby, al darse cuenta que nosotros teníamos un programa nos invitaron primero a las Olimpiadas Juveniles que se celebraron el León, ahí tuvimos una participación; la siguiente participación fue en Querétaro y es como se van motivando los niños", compartió Ricardo.