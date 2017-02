La Pakistan Super League 2017 de cricket que roba cámara

Ciudad de México

La Pakistan Super League 2017 está en su segunda campaña después de su fundación en 2016 y, con apenas 5 equipos, ya cuenta con la atención que envidiaría cualquier club mediano de futbol profesional.

¿POR QUÉ ROBA CÁMARA LA PSL 2017?

La competencia se estableció por parte de la Pakistán Cricket Board (responsable de los eventos de cricket en Pakistán) en 2016 para ofrecer a los espectadores una versión 'corta' del espectáculo; es decir, si un duelo de 'primera línea' se disputa en 3 o 4 días (6 horas por día, repartidas en 3 sesiones de 2 horas, 30 *overs por sesión), el PSL 2017 se juega en formato Twenty20 (20 overs) en un solo día.

En 2016, la PSL 2017 (por sus siglas en inglés) registró 5 millones de fanáticos a través de la compañía CricketGateway.com. El evento abarcó países como India, Pakistán, Reino Unido y Estados Unidos; Singapur, Canadá, Emiratos Árabes, Bangladesh, Malasia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Alemania y Japón.

LOS EQUIPOS Y SUS CAPITANES

Son cinco los conjuntos que participarán del 9 de febrero al 5 de marzo en la PSL 2017, todos equipos de recién composición en 2015 de Pakistán

Islamabad United - Misbah-ul-Haq / @IsbUnited

Karachi Kings - Kumar Sangakkara / @KarachiKingsARY

Lahore Qalandars - Brendon McCullum (Nueva Zelanda) / @lahoreqalandars

Peshawar Zalmi - Darren Sammy (Santa Lucía) / @PeshawarZalmi

Quetta Gladiators – Sarfraz Ahmed / @TeamQuetta

EL FORMATO Y LAS SEDES

Los 5 equipos participantes se eliminarán en formato Round Robin (todos contra todos), con playoffs y Final, que se desarrollará en el Dubai International Cricket Stadium y el Sharjah Cricket Stadium en EAU, para la fase de grupos. El duelo por la corona se realizará en Lahore, Pakistán, aunque las medidas de seguridad en la nación cambiarían la sede de último momento.

*Over: Una vez que el lanzador lanzó la pelota 6 veces en una dirección, se declara un over. Cuando se consuma un over, se reemplaza al lanzador. Los lanzadores no pueden participar durante overs consecutivos, pero sí repetir después de al menos un lanzamiento.