Paco Ureña, ilusionado por Guadalajara

Guadalajara

Una convivencia organizada por la empresa Espectáculos Taurinos de México tuvo como invitado al torero español Paco Ureña, quien forma parte del cartel de este 4 de marzo en la plaza de toros Nuevo Progreso.

“Llego con mucha ilusión, como se puede llegar, tengo mucha ilusión y tengo muchas ganas de que ya llegue el mismo día para poder torear, ojalá y pueda expresarme y dar una tarde bonita de toros”, comentó.

Ureña afirma que es la misma persona dentro y fuera del ruedo, que ama su profesión y espera el domingo expresarse como es en la Nuevo Progreso.

“La persona que ven en la plaza o que puedan ver en la plaza es la misma persona que tienen aquí, una persona que lucha por su profesión, que ama al toro por encima de todas las cosas, ese soy yo y espero que el domingo aquí pueda ser yo”, señaló.

Paco ha estado un tiempo en México preparándose y conviviendo con algunos compañeros de profesión y con los ganaderos.

“Llevo bastante tiempo acá en México y haciendo tentadero, tomando al toro en puerta cerrada, preparándome y fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de convivir en el campo, de convivir con los compañeros, de convivir con los ganaderos y es una experiencia muy bonita”, mencionó.

El español se mantiene pensando en el día a día, pues en esta profesión se tiene que vivir el momento, que si sales en una buena tarde debes pensar en el ahora y no en el mañana.

“En mi caso y en mi carrera, voy día a día, no pienso más allá de hoy, porque esta profesión si de verdad sales a la plaza como debes de salir, no puedes pensar en el mañana, ojalá y sea una temporada importante, yo ahora mismo solo me preocupo de mis próximos compromisos que son el día tres y luego el domingo día cuatro”, dijo.

GPE