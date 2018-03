Un peleador más maduro

Ciudad de México

El peleador originario de San Luis Río Colorado, Sonora regresa a la jaula luego de haber anotado una victoria por nocáut técnico. En esta ocasión, Pablo Sabori viajará a Los Ángeles, California para medirse ante José Estrada el 13 de abril.

"Me siento ansioso y muy feliz de volver a pisar la jaula de Combate Américas. Estoy agradecido con la empresa por todo lo que están haciendo por dar a conocer al mundo el talento latino", compartió el 'Gallo Negro' vía telefónica.

Sabori asegura que este campamento en el Entram Gym de Tijuana, Baja California, ha sido diferente a los anteriores, pues se ha enfocado más en sí mismo que en la estrategia de su rival: "Estoy tratando de llegar como un peleador y una persona nueva, y de tapar los huecos que hay en mi estrategia mejorando día con día".

"De mi rival sé lo necesario, sé que tiene una carrera joven, pero exitosa y que viene con las mismas metas que yo. Es aguerrido y va hacia el frente, va a ser una pelea interesante. Al final uno va buscando la victoria, pero si la gente se lleva un buen espectáculo, será lo mejor", explicó.

Para poder superar cualquier situación que se le presente dentro de la jaula, los aspectos físicos en los que ha trabajado son el boxeo y la lucha, además de la cuestión mental: "Estoy buscando madurar como peleador. Todos los días entreno para ser uno por ciento mejor que ayer, y eso te lleva a una evolución completa".

Todos sus entrenamientos los ha realizado en el gimnasio de Tijuana, pues dice: "Mi preparación ha sido cien por ciento en México, para subir a la jaula con la bandera bien en alto". Sabori añadió que aún no sabe quién de sus compañeros irá con él para estar en su esquina, pero aseguró que eso no le preocupa:

"Yo confío plenamente en cualquiera de ellos, sé que quien me acompañe va a poner lo mejor de él para que salgamos con la victoria, porque los triunfos y derrotas son del equipo completo. La armonía y la unión en el gimnasio han sido importantes, ya que siempre nos apoyamos".

Además de alguno de sus compañeros, espera que el coach Raúl Arvizu pueda ir con él, pues es quien les inculca lo necesario para crecer: "En Entram no hay otras palabras que no sean trabajo duro día con día, no hay atajos. Si no tienes pelea, entrenas el doble, abarcas todos los entrenamientos y te mantienes siempre saludable y fuerte por si llega algo de corto aviso".

Finalmente, expresó: "Hay 'Gallo' para un rato", pues el contrato que firmó con la promotora internacional será por cinco peleas.