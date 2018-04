Pablo Hermoso hace donación para reconstrucción del sismo 19-S

Ciudad de México

Con motivo de seguir apoyando la restauración y la reconstrucción del patrimonio cultural de nuestro país, Pablo Hermoso de Mendoza realizó un donativo en favor de esta causa.

El torero español, en conjunto con el empresario de José Antonio Fernández, aportó con un total de 4.8 millones de pesos para contribuir a la reconstrucción del patrimonio cultural del Estado de Puebla, siendo estos la Capilla de San José y la de la Concepción, ambas en Atlixco; el templo de San Diego de Alcalá, en Huejotzingo y la Capilla de la Verónica, en la capital poblana.

"Al final entre todos podemos sumar algo muy importante. Agradezco a José Antonio Fernández, quien me marcó el camino para hacer esta donación, puesto que anteriormente tuve una experiencia buena y mala", señalo Mendoza.

El aporte será administrado por el fideicomiso 'Fuerza México', el cual tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción y restauración de inmuebles de los 11 Estados afectados por los sismos de septiembre pasado, mismo que ha recaudado más de 336 millones de pesos.

"Esto lo hago por México, un país que hace 18 años me abrió las puertas y que me ha dado mucho. Ahora, con este esfuerzo económico, devuelvo un poco de todo lo que este maravilloso país me ha dado", enfatizó el español.

Al final, Pablo Hermoso de Mendoza y Alejandra Kuri, directora del fideicomiso 'Fuerza México', firmaron el convenio para la realización y la supervisación del aporte.