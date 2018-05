Otro oro para México en Mundial de Marcha

Taicang, China

México se hizo de otro oro en el Campeonato Mundial de Marcha que se realiza en Taicang, China, luego de que la juvenil Alegna González cruzara la meta en el primer lugar con un tiempo de 45:08 minutos.

"Estoy muy feliz porque la verdad estuve trabajando muy duro para lograr el mejor resultado. La competencia se hizo muy complicada pero al último pude lograr el primer sitio con la ayuda del entrenamiento que he hecho con mi entrenador", declaró González.

La mexicana se mantuvo durante toda la competencia en el sitio puntero y fue en la última vuelta cuando la japonesa Nanako Fujii y la ecuatoriana Glenda Morejón dieron el jalón para conseguir el sitio de honor, sin embargo, la andarina azteca no se quedó atrás y también apretó el paso para alcanzarlas. En la última curva del circuito rebasó a Nanako y en los últimos 200 metros le dio alcance a Glenda, para así quedarse con la victoria.

"La estrategia era no despegarme del grupo y cuidar a las punteras mientras tuviera un ritmo cómodo para mi, y de repente empezaron a jalar y se me complicó, pero pude lograrlo. Hubo un momento que dije ya no puedo pero con mentalidad y corazón pude lograrlo", señaló la marchista.

Así, México ha logrado dos oros en este certamen asiático luego de que Guadalupe González obtuviera el título en los 20 kilómetros.