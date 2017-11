Lo más bonito es vivir la magia del Tour de Francia: Pereiro

Ciudad de México

Este 25 y 26 de noviembre, se llevará a cabo La Etapa Querétaro by Le Tour de France CI Banco 2017, la carrera ciclista donde los aficionados podrán vivir la experiencia del Tour de Francia.

Mil 500 ciclistas amateur y profesionales, así como visitantes de todo el mundo, podrán participar y disfrutar de este evento que tendrá como embajador a Oscar Pereiro, ciclista retirado y campeón del Tour de Francia en 2006.

Ante esto, Pereiro se dijo agradecido por la invitación y mencionó que planea disfrutar del evento y las condiciones climáticas de México.

"Yo estoy contento de poder regresar a México, ya que estoy retirado quiero disfrutar las condiciones climáticas y disfrutar del evento, quiero conocer lugares nuevos", mencionó en entrevista para La Afición.

Asimismo, habló sobre la oportunidad que tendrán los competidores al vivir esta experiencia tan cerca y, debido a las rutas que deberán recorrer, les aconsejó disfrutar la aventura y no exigirse de más.

"Lo más bonito es vivir la magia del Tour de Francia, para ello deben conocer su estado físico ya que el objetivo real no es ir más allá, sino disfrutar el recorrido y lo que puedes lograr", declaró el ex ciclista.

A pesar de su gran trayectoria en el ciclismo, siendo profesional de 2000 a 2010, Oscar Pereiro no le dijo adiós al deporte y por un tiempo jugó en el equipo de futbol español Coruxo FC.

"Cuando me retiré me crucé con un presidente de un club español y me invitó a entrenar, para después integrarme. La verdad era muy malo, solo jugué dos partidos reales, los demás fui suplente", relató Pereiro.

De igual forma, ha participado como piloto y copiloto en varios rallyes, ya que asegura le gusta mucho y tiene más posibilidades de mejorar con el paso del tiempo.

"Coincidí con gente que se dedica a esto y me dejaron probarme, en ese momento se me inyectó en las venas", mencionó.

Pesar a haber resultado victorioso en el Tour de Francia en 2006, siendo el quinto español en lograrlo, Pereiro declaró que, de los tres deportes que ha practicado se queda con los rallyes.

"Ahora elijo los rallyes, a diferencia del futbol, aquí puedo mejorar con el paso del tiempo y me gusta", finalizó.

En el evento que se realizará el 25 y 26 de noviembre, se instalará un Museo del Tour de Francia con sus mejores momentos durante los últimos 100 años.