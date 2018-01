Oreja a Jerónimo a buen encierro de Caparica

Ciudad de México

8ª de Temporada. Monumental Plaza de Toros México. Esta tarde la empresa anunció un cartel peculiar que atrajo poco público. Anunció la confirmación de alternativa de Antonio Lomelín Orozco, hijo del finado homónimo matador acapulqueño, cedida por el veterano matador poblano-tlaxcalteca Jerónimo Ramírez, con casi 29 años de alternativa. Se retiró hace unos años, inclusive vivió en el extranjero y ahora reaparece en esta plaza. De testigo el joven queretano Juan Pablo Llaguno. Los tres toreros de dinastía con ganado de Caparica

Juego de ganado. Bravos bien presentados y cubiertos de carnes. Todos fueron al caballo. Criados por Don Roberto Viezcas y los hermanos Don Manuel y Julio Muñoz Cano en el Rancho de Valentina en Jiquipilco, Edo. de México. 1° terminó por quedarse corto. 2° fijo y también se quedó corto 3° pasaba sin ser dominado 4° noble y bravo con transmisión 5° fijo 6° más ligero y con movilidad.

Elegantemente vestido de negro y oro confirmó la alternativa 50 años después de que lo hizo su padre en esta plaza Antonio Lomelín Jr. con el toro "Divino" de Caparica #114 que pesó 538 Kg. Antonio aprovechó algunas buenas embestidas que tuvo su toro. Logró pegar un buen quite por chicuelinas, ante su falta de sitio el toro se empezó a ponerse por delante y complicarle la lidia. El público se puso a favor del toro. Escuchó un aviso y aplausos en el arrastre. Con el que cerró plaza, brindó a su actual apoderado, el matador de toros Arturo Gilio. Pegó una buena tanda de muletazos donde se vio menos nervioso y más seguro de pies pero no acabó por fajarse con su toro. Cerró con manoletinas para tratar de levantar su actuación, sin embargo no trascendió. Entera caída efectiva. La gente lo despidió con agrado.

También ataviado en negro y oro, se presentó el padrino Jerónimo Ramírez, quien tuvo una afortunada presentación sintiéndose seguro y haciendo florituras con capa y muleta. Algunos pases con aroma pudieron verse; eso sí, la mayoría sin fijeza de pies. Se sintió a gusto y mató a la segunda oportunidad. La gente le pidió que saliera al tercio y él aprovechó para darse una vuelta por su cuenta, no por todos coreada. Con su segundo estuvo similar a su primer toro, algunos pases buenos con capa y muleta. Destapó el pomo de sus esencias y llegó fuertemente a los tendidos. Mató de entera un tanto defectuosa pero si efectiva. El juez Enrique Braun atinadamente concedió una sola oreja, sin embargo olvidó premiar a "Vaquero", gran toro de Caparica. El mejor que hemos visto esta temporada.

El queretano Juan Pablo Llaguno vestido de grana ante su primero le tocó un hueso muy difícil de roer, pues fue un toro complicado para su bagaje. Le pisó los terrenos Juan Pablo y el toro lo prendió y lo levantó de manera aparatosa más de dos metros; afortunadamente salió ileso de una cornada aunque no de un fuerte achuchón. Pinchó dos ocasiones en mal sitio y hasta el tercer intento logro clavar el estoque el cual quedó bajo y hasta escuchó un aviso. Utilizó el recurso del descabello. Ante el quinto, quien brincó al callejón hiriendo al monosabio "Gamucita", Juan Pablo tuvo que tragar de nuevo un toro con toda la barba. No acabó por entenderlo debido a su falta de sitio y rodaje ante este tipo de toros con trapío y que de manera natural presentan más dificultades. Afortunadamente salió por su propio pie, pero debe de hacer un examen de conciencia que torear animales con poco trapío traen su lamentable consecuencia en una plaza de tanta trascendencia como es la Monumental México.

El ganado de Caparica por arriba de los tres matadores. Jerónimo puede encabezar algunos carteles como primer espada. Juan Pablo Llaguno y Antonio Lomelín Jr. requieren más rodaje para enfrentar toros de esta catadura.