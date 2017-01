Por respeto a deportistas, Jalisco irá a Olimpiada Nacional

Guadalajara

Luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les arrebatara la sede de la Olimpiada Nacional 2017, las molestias persisten dentro del Code Jalisco. A pesar de ello y pensando en el bienestar de los atletas tapatíos, el organismo deportivo estatal señala que sí asistirá a la justa juvenil en los meses de mayo y junio.

Eddy Travieso, subdirector deportivo del Code, fue quien señaló que por respeto a su gente es que están preparados para ir a defender su título a la Sultana del Norte y a la Ciudad de México.

“Yo creo fríamente que al final vamos a ir, creo que por respeto a los atletas que están entrenando y a los entrenadores, iremos, pero estamos preparados para las dos posibilidades. Nos quitan la sede y se la dan a Nuevo León como el año pasado se la dieron a Baja California.

"Si vamos, vamos a ganar, si no vamos pues mantendremos nuestro sistema, creo que somos el mejor modelo deportivo de México, somos los que más atletas aportan a selecciones nacionales. No podemos aplaudir lo que nos están haciendo, el deporte de Jalisco merece un respeto”, compartió.

Sólo en el 2016 los atletas de Jalisco consiguieron 74 podios internacionales para México repartidas en 36 eventos: 27 de oro, 23 de plata y 24 de bronce.

Pese a lo anterior, Travieso no pudo evitar expresar su malestar por las últimas decisiones que ha tomado el organismo que dirige Alfredo Castillo. El directivo del Code destacó el hecho de que Nuevo León prácticamente compró la sede de la Olimpiada Nacional para arrebatársela Jalisco.

“Estamos muy enojados y tendremos una reunión con los entrenadores y con los padres de familia. Si la decisión dependiera de mí, yo no fuera. La olimpiada no te cuesta, la Conade debe asumir esa responsabilidad y ahora está negociando con los estados para el que más ponga, no se me hace justo. En 2015 fue sede Nuevo León de la Olimpiada y ahora le están dando la sede de nuevo. ¿Y por qué a Nuevo León? Es nuestro máximo adversario y han hecho todo lo imposible por ganar. Nosotros desde el 2010 no somos sede”, finalizó.

