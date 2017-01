La Olimpiada Nacional debe detectar talentos

Ciudad de México

La Olimpiada Nacional surgió en 1996 con un objetivo: formar deportistas y detectar talentos en cada ciclo olímpico. Pero 21 años después ya tiene otra motivación porque se volvió una simple competencia entre los estados participantes para demostrar quién es el mejor en el ámbito deportivo. Y ya no digamos lo que pasó con la creencia de que este certamen era para mantener a la población en activación física.

“La esencia de la Olimpiada no era tener a la gente haciendo ejercicio por tenerla activa, porque cuesta mucho trasladarla a otro estado para que se active, y si es ese el tema hay que hacerles ligas para ese fin, pero no mandarlos de Yucatán a Baja California para un torneo de voleibol cuando sabemos que de ahí propiamente no estaremos sacando a los talentos que nos representarán en eventos internacionales”, declaró Alfredo Castillo, director de la Conade.

Por lo tanto, la Conade, a petición de los propios institutos del deporte y las federaciones, cambiará el formato de competencia a partir de este 2017. Aquí destaca el hecho de que se realizará en el primer semestre del año y no en el segundo como se hacía anteriormente.

“El hecho de realizar el evento antes nos permite que los atletas puedan hacer sus competencias internacionales en el segundo semestre, además nos da oportunidad de que los costos de traslados y hospedaje sean más bajos. Antes teníamos bastantes cuestionamientos de que no podían competir en otro país porque su estado les reclamaba que fuera a la Olimpiada Nacional y para el estado era fundamental decir que ganaron la Olimpiada. Entonces, este evento perdió su esencia, porque de buscar talentos se convirtió en un certamen para demostrar qué estado estaba mejor preparado. Debemos buscar fechas que realmente les beneficie y sobre todo que no corte su desarrollo profesional o internacional cuando están compitiendo, y no entiendo porque no se hizo esto antes”, dijo Castillo.

Otros cambios que se quieren hacer en la Olimpiada Nacional es eliminar deportes, esto con la finalidad de gastar menos tras ser un año con un considerable recorte presupuestal.

“A Nuevo León en el 2015 le costó 294 millones de pesos hacer la Olimpiada Nacional. Ahora que la Ciudad de México sea subsede es porque no nos cuesta, ya que les podemos dar las instalaciones del CNAR y alimentación y ese dinero se ahorra en siete u ocho deportes en subsede. En Acapulco el tema es por los selectivos y los cronos para poder ir a competencias internacionales y ahora Nuevo León está aportando 70 millones de pesos; por ello, así se está haciendo el tema de la Olimpiada Nacional con diferentes sedes. Además se reducen los deportes de conjunto y se quitarán aquellas disciplinas que no son olímpicas y ni centroamericanas, como la charrería o el ajedrez, porque propiamente no tienen una esencia para lo que es la Olimpiada Nacional”, dijo el dirigente.

Incluso el hecho de que existan tres sedes para esta edición de la Olimpiada Nacional (Nuevo León, Ciudad de México y Guerrero), se debe a que Jalisco, que realizaría el evento al principio, le pedía más dinero al Gobierno Federal para realizar el evento.

“Para esta edición, la Conade pondría 120 millones y Nuevo León eran 70. De esos 190 millones hay que ver lo que Conade le da a cada estado también. Jalisco no quería aportar dinero y además quieren que les mandemos presupuesto para remodelar sus instalaciones y no lo tenemos. Por sentido común, el año pasado se había considerado hacer ajustes en la Olimpiada Nacional, nada más que fue un año olímpico y eso traería un desajuste. Esperamos que pasara ese evento para hacer una reorganización del deporte de fondo y por eso en este año lo estamos realizando”, mencionó.

El titular de la Conade indicó que en 2017 se buscará tener el menor gasto posible tras el recorte presupuestal al deporte nacional. “Si Conade tiene dos mil millones de pesos, mil se van para el tema de calidad como becas, eventos, sueldos, entrenadores, metodólogos, convenios con China, convenios con Cuba, etcétera, es decir el 50 por ciento se está yendo ahí y luego mandaremos 120 millones al tema de la Olimpiada, a parte tenemos el tema de infraestructura, la cuestión del mantenimiento para lugares como el CNAR, que son 90 millones de pesos para cubrir a 700 personas que están todo un año ahí, quienes se alimentan y viven”, manifestó el dirigente.

Castillo indicó que a pesar del constante tipo de cambio en el dólar, están ajustando gastos para que los atletas continúen con una buena preparación para los eventos internacionales.

“Hay que tomar en cuenta que dos mil millones de pesos ahora, con el tipo de cambio, son menos de 100 millones de dólares. En el 2013 fueron siete mil 200 millones, a un tipo de cambio de 12.80 teníamos como 560 millones de dólares, y aun así contamos con los recursos más altos para becas, entrenadores, para gente en retiro que han sido atletas, cortamos la nómina administrativa y ampliamos la nómina técnica. Entonces con eso nos quitamos mucho gasto corriente y de esta forma le estamos apostando a los atletas, a los entrenadores, al tema de becas, a la modernización de instalaciones y eso obviamente nos lleva a un tema de ajuste presupuestal que debemos de seguir”.