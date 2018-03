Nuria Diosdado, por nuevas metas

Ciudad de México

El nado sincronizado en México tiene como objetivo lograr las siete medallas de oro, mismas que obtuvieron en el Veracruz 2014 para así quedarse con el título del certamen por tercera ocasión consecutiva, sin embargo, tienen otra meta más ambiciosa en el 2019 y para la cual ya trabajan desde ahorita, y es clasificar al equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Nuria Diosdado explica que la primera oportunidad será en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde el equipo que gané el oro clasificará automáticamente a la justa olímpica, y la otra opción será en el preolímpico donde ahora habrá dos lugares más en esa modalidad.

Incluso, el equipo nacional ya prepara nueva rutina para la justa continental y la presentarán hasta ese evento, por lo tanto, para los Centroamericanos se irán con el tema que han presentado desde el Campeonato Mundial 2015.

En el Abierto de Francia, realizado hace dos semanas, el nado sincronizado tuvo un buen ensayo con los cambios en los elementos de rutina. Nuria Diosdado culminó en el sitio 10 en la modalidad de solo libre, además en el dueto técnico se ubicó en el top ten con Karem Achach.

¿Cómo va la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos?

"Ahora estamos cambiando las rutinas, donde en la modalidad de dueto son completamente nuevas, y estamos terminando la rutina libre, la cual no presentamos en París y ahora trabajamos en ella. En equipo presentaremos la rutina de payasos, la cual ya está muy vista pero todavía aguanta para Juegos Centroamericanos, donde sabemos que la exigencia mayor esta en el dueto y solo, porque las colombianas están muy bien técnicamente".

¿Cuál es el objetivo en Barranquilla?

"Somos las actuales campeonas centroamericanas, y ganadoras de las últimas dos ediciones, entonces ahora nuestras rival será Colombia ya que estaremos en su casa y es algo que les puede favorecer. Entonces debemos hacer un trabajo muy contundente y que se vea mucha superioridad para que los jueces no tengan favoritismo por el país sede. Así que vamos por siete medallas de oro".

¿Qué aprendizaje tuvieron del Abierto de Francia?

"Fue la primera competencia de la Serie Mundial y fue un mini Mundial ya que fueron países que nunca van, por lo tanto, estaba el top cinco mundial, como Rusia, China, Japón, Italia y Grecia. Se hizo una competencia muy buena, todos queríamos ir debido a que cambiaron elementos técnicos en la rutina y la idea era ver cómo lo hacía el mundo entero, porque una cosa es como lo dice el libro y otra es ver como los presenta cada país. Entonces ahora que regresamos pudimos hacer modificaciones porque nos dimos cuenta que la forma en la que presentábamos algunos elementos no eran los correctos".

¿Qué otra meta tienen a largo plazo?

"El siguiente año tenemos un objetivo muy grande, el cual es lograr la medalla en los Juegos Panamericanos y la posible clasificación a los Juegos Olímpicos en equipo, entonces ahí se presentarán nuevas rutinas en esa categoría y tenemos ya la rutina libre con un tema nuevo, pero no la presentaremos en Centroamericanos, porque queremos llevarla hasta la justa de Lima".

¿Es viable clasificar a la justa de Tokio 2020 en esa modalidad?

"Ahora se abrieron 10 plazas para los Olímpicos y antes solo eran ocho, y muchos países se pondrán a trabajar porque hay dos lugares más. Por la ubicación a nivel mundial, México debería estar dentro pero sabemos que todos los equipos que están a la par nuestra le echarán más ganas para conseguir el boleto. Antes la única opción para ir a Olímpicos era ganar los Panamericanos y ahora tenemos otra oportunidad que sería el preolímpico donde se darían las demás plazas, entonces lo veo viable pero será difícil porque todos buscarán ese boleto. Ahora somos top ocho mundial y no tenemos porque perder ese pase".

¿Qué preparación tendrán de aquí a Centroamericanos?

"Esperamos ir a otra competencia de la Serie Mundial, posiblemente Madrid en mayo y algún campamento de preparación. Hay 10 sedes de la Serie Mundial pero no nos han confirmado en otra más. En junio también queremos tener otra competencia antes de Barranquilla y esta el Abierto de Cancún, que aunque no habrá nivel de primera fuerza, sería una buena opción para probar las rutinas. Además en junio hay otro evento en Atenas pero no sabemos si salga el presupuesto ya que es muy caro el evento".