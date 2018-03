Nuevo récord de campo en el World Golf Championship México

Ciudad de México

El golfista estadunidense Justin Thomas realizó en esta ronda un nuevo récord de campo en el World Golf Championship, luego de terminar la jornada con 62 golpes (-9), y con ello superó la marca de su amigo de la infancia, Jordan Spieth, quien el año pasado golpeó 63.

"Finalmente logré algunos buenos tiros, comencé bien. Tuve algunos greens muy agradables por ahí en comparación con algunos de los otros grupos. Hice algunos putts.. No he leído los greens muy bien los primeros días y definitivamente no lo estaba golpeando lo suficientemente bien, pero hoy, todo fue diferente", declaró Thomas.

El americano, quien es el número tres del mundo, sumó en esta ronda ocho birdies, un eagle y un bogey.

"Obviamente fue un gran día. Quién sabe qué va a pasar mañana, pero definitivamente me estoy moviendo en la dirección correcta"; dijo Thomas.

Después de tres rondas, Thomas ocupa la décima posición del torneo luego de totalizar 204 (72, 70 y 62) y 9 bajo par.

"Probablemente pueda ubicarme mañana dentro del lugar cinco o seis. En un mundo perfecto yo preferiría tener más que que eso, pero no creo que vaya a suceder. Definitivamente no tuve mi mejor golf los dos primeros días del torneo y me sentí muy triste ayer por la noche tras lo poco que ofrecí. Al final del día sé que este es un curso en el que puedes hacer en otro torneo lo que hice hoy", señaló.

Justin cerrará mañana el torneo en el grupo donde se encuentra su compatriota Tony Finau y el australiano Marc Leisman.