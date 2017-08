Duelo de máscaras en el aniversario del CMLL

Ciudad de México

Los laguneros escribieron una página más de su rivalidad y ambos coincidieron que están a la altura del magno evento del CMLL.

En el cuadrilátero sagrado de la Arena México se vivió un nuevo capítulo en esta joven pero férrea rivalidad, dejando como saldo favorable la victoria del Científico; toda la batalla se buscó el uno al otro, no perdieron la oportunidad para quedar mano a mano arriba de la superficie de 6x6.

Fue ahí, donde Gran Guerrero sucumbió ante un Niebla Roja, que pudo llevarlo al conteo de espaldas reglamentario de tres segundos; el rudo se sintió ultrajado y se abalanzó sobre el juez en turno, argumentando que hubo ayuda por parte del colegiado para darle la victoria a su rival.

La gente pedía a gritos que se jugaran las máscaras en ese momento, pero el réferi Edgar ‘Güero' Noriega no permitió que hubiera más castigo dejando que la rivalidad se siga cocinando.

"Ha corrido con suerte (Niebla Roja), esta noche yo les juro que conté dos segundos, el réferi dice que conto los tres, no sé realmente y se llevó la victoria, la primer caída no me importó quitarle su máscara, quiero que se vaya acostumbrando a estar sin ella arriba del ring": comentó Gran Guerrero

Cuando se le preguntó sobre si su hermano Último Guerrero sería su second en la lucha de apuesta, apuntó "claro que sí, lo comenté antes cualquiera de mis dos parejas Euforia o Último Guerrero estoy muy seguro que quien este en mi esquina me va a dar todo el apoyo y me va a hacer sacar la fuerza suficiente para quitarle la máscara a Niebla Roja".

Por su parte el recién técnico Niebla Roja declaró que le da “mucho gusto el recibimiento del púbico, la verdad ya se dieron cuenta que le puedo ganar, hoy me di cuenta de que mi preparación, mi mentalidad hará resultados ese día, para el Aniversario verán a un Niebla Roja irreconocible".

"Claro que sí, lo va a estar, eso sí lo aseguro que lo va a estar, si en la esquina de Gran Guerrero esta Euforia o Último Guerrero al que quiera, en mi esquina va a estar Ángel de Oro, estará respaldándome dando me ánimos como lo hizo hoy", agregó Gran Guerrero.

Los ingredientes se van cocinando poco a poco para que el próximo 16 de septiembre los espectadores disfruten de una gran cartelera de lucha libre.