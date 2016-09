Abanderada Nely Miranda, otra víctima de la "estupidez" burocrática

Ciudad de México

Nely Miranda, abanderada de México en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, no participó en el relevo mixto 4x50 de natación a causa de una "estupidez" burocrática, ya que los encargados no registraron al equipo por "llegar tarde".

Doramitzi González, su compañera en el relevo, denunció que perdió la oportunidad de dar a México una presea por "personas que no saben".

La nadadora, con lágrimas, refirió que "me duele mucho porque ellos no me van a dar todo lo que me tocaba, y nosotros íbamos a pelear una medalla. No se vale que esto pase, porque entrenas tanto y te rompen tus sueños por una estupidez: el llegar tarde", dijo.

Gustavo Sánchez, Raúl Martínez y Valeria López, al igual que Doramitzi y Nely, no pudieron competir en la alberca de los Juegos en suelo carioca.