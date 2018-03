Necesitaba salir de México para triunfar: Andrade Cien Almas

Ciudad de México

Con un gran ambiente y muchos aficionados, el luchador mexicano campeón de WWE NXT, Andrade Cien Almas, se presentó en la Comic Con de la Ciudad de México, donde aseguró que extraña mucho México; sin embargo, sabía que para cumplir sus sueños debía salir de nuestro país.

"Extraño todo, luchar aquí, los amigos, los Ingobernables, mi familia y la comida, pero sabía que para triunfar y cumplir mis sueños necesitaba salir de México".

Andrade declaró que en algún momento de su carrera se sintió desesperado al leer las críticas y que pensó en regresar, pero no se dio por vencido.

"Cuando llegué a WWE pensé en regresarme por la falta de oportunidades y las críticas, pero hable con Alberto del Río y me dijo que aguantara que llegaría mi oportunidad y seguí luchando por lo que quería".

El gladiador mexicano se mostró muy contento de encontrarse en el país que lo vio nacer, incluso bromeó acerca de una de las rivalidades que tuvo cuando formó parte del CMLL.

"¿Esa es una máscara de Atlantis?" preguntó a un aficionado que portaba la tapa de quién lo despojó de la suya cuando era 'La Sombra' y posteriormente comenzó a reír.

El actual campeón de la NXT también aseguró que le gustaría enfrentar a grandes figuras de la WWE como Triple H, John Cena y Roman Reigns.

"Mi lucha ideal sería en un Wrestlemania, contra quien, no lo sé. Hay muchas figuras en la lucha libre, pero me gustaría enfrentarme a Triple H o John Cena, actualmente una de las figuras a quien quisiera enfrentar sería Roman Reigns".

Andrade también reconoció que la lucha libre y sus aficionados son muy diferentes en el mundo, pero que obviamente prefiere el folclor que se vive en México.

"Los aficionados de Japón, Estados Unidos y México son muy diferentes, en todos lados las culturas son muy distintas, pero nunca va a ser igual que mi país".

El luchador mexicano habló sobre el paso de muchos nacionales en la empresa norteamericana, pero no sabe por qué no han tenido el éxito como Rey Mysterio o Alberto del Río.

"No sé el factor que ha impedido que no hayan triunfado, yo conozco a Alberto del Río y a Mysterio, tienen mucha hambre y por eso llegaron tan lejos, tal vez fue eso, pero no lo aseguro, no digo que sea eso, no quiero que cambien las cosas porque así son los de la prensa", bromeó el nacido en Gómez Palacio Durango.

Finalmente 'Cien Almas' aseguró que quisiera llegar mucho más lejos y que todos los días se esfuerza para ser mejor, sin importar que algún día pueda o no llegar a ser una leyenda.

"Yo todos los días entreno con la intención de ser mejor, me esfuerzo y no sé si algún día me llamen leyenda. Quiero hacer las cosas lo mejor posible y si se llega a dar (ser leyenda de la lucha libre), que bueno".