Debe espera su regreso a las competencias

“Ya había empezado a ser combate pero tuve un accidente, me caí, me doblé el tobillo y me jaló la rodilla, entonces ahorita estamos como intentando desinflamarla y espero hacer ya la siguiente semana esgrima. Me perderé el Campeonato Nacional por lo mismo, pero es mejor que ahorita me espere un poco más y ya regrese bien sin ninguna molestia, pero vamos bien, el fisiatra y el preparado físico me han estado apoyando muchísimo”, declaró Silva.