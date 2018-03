Natalia Botello va por pase a Olímpicos de la Juventud

Ciudad de México

Natalia Botello tiene el principal objetivo de conseguir el pase a los Olímpicos de la Juventud, y el Mundial Juvenil en Verona, Italia, será el escenario donde se otorgarán las plazas para Buenos Aires 2018, por lo tanto, refrendar el título que obtuvo hace un año en Bulgaria pasaría a segundo plano.

"Me siento con todas las ganas de hacer mi trabajo y no me voy a presionar. Principalmente mi meta es clasificar a los Olímpicos y después refrendar el título. Ya pasó un año desde que gané el campeonato del mundo y me siento con toda la confianza", declaró Botello, quien se trasladó hoy a la ciudad italiana.

El Mundial Juvenil se realizará del 1 al 9 de abril y hay dos boletos olímpicos por continente y uno por país, por lo tanto, Botello siente que hay muchas posibilidades de clasificar a la justa olímpica.

"No me puedo confiar porque no hay enemigo pequeño, y serán prácticamente las mismas rivales que enfrenté en la edición anterior", dijo la esgrimista.

Botello realizó el viaje a Italia con su entrenador Alain Tandrón, y con sus compañeros de selección nacional, Diana González, Abigail Valdez, Diego Cervantes, además de otro entrenador Maikel Rodríguez. Sin embargo, tras la falta de apoyo no estarán acompañados de un delegado, que en este caso sería el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Jorge Castro.

"Si tenemos el apoyo de Conade, pero el punto negativo es que el federativo no podrá asistir porque no hay apoyo a los directivos, y si sería un golpe fuerte porque el delegado es quien tiene el derecho de hacer las reclamaciones durante la competencia", mencionó el entrenador Alain Tandrón.

Además de Natalia, México asistirá con otros nueve esgrimistas que tienen la posibilidad clasificar a Olímpicos, pero sólo podrán obtener máximo seis plazas.