Natación en México tiene un rezago de 30 años: Nelson Vargas

Boca de Río, Veracruz

Desde hace varios años, México no ha sobresalido en la natación a nivel mundial, pues de acuerdo a Nelson Vargas, nuestro país sufre un rezago de 30 años en comparación con las potencias de esta disciplina, en la cuestión de la tecnología y ciencias aplicadas al deporte.

"Antiguamente, desde los años 60 no había tanta ciencia aplicada al deporte ni había tanta investigación como hay ahora, México estaba al nivel de todos los países, pero después de los Olímpicos del 68, nuestro país se ha quedado rezagado de eso. Seguimos trabajando fuerte y no trabaja los como las primeras potencias del mundo, no tenemos una buena natación a nivel mundial, nuestro nivel es centroamericano", expresó Vargas Basañez.

Además, el ex presidente de la Conade mencionó que en México "estamos 30 años retrasados, es una realidad, en natación, no así en clavados, en nado sincronizado o clavados de altura; tenemos que trabajar muy fuerte para encontrar nuevos talentos".

Respecto a si el tema del apoyo del gobierno ha sido factor para que no haya referentes nacionales, Nelson fue claro al decir que "no es cuestión de dinero, es cuestión de cómo los gastan, no lo aplican donde lo deben aplicar, lo aplican en infraestructura porque piensan que no hay, tenemos que tener programas, entrenadores y buscar el alto rendimiento de una forma seria".

Juegos Centroamericanos de Barranquilla

Nelson Vargas declaró que México debe sobresalir en los Juegos Centroamericanos en la natación, donde por lo menos deberán de superar lo realizado hace unos años en esta misma justa realizada en Veracruz, donde lograron colgarse siete oros.

"La natación debe ser la federación que más medallas aporte a la delegación. Hace cuatro años se ganaron siete oros, creo que sería muy malo para México si no llegamos cuanto menos a 12".

El director del Consejo Deportivo de Acuática Nelson Vargas asistirá a dicha justa en Barranquilla de manera voluntaria, para hablar con los nadadores que participarán y seguir de cerca su preparación, pues cree que más del 66 por ciento serán de sus complejos deportivos.

Espera reconstruir el deporte veracruzano

Tras realizarse por primera vez el Torneo Nuevos Valores Curso Corto de Acuática Nelson Vargas en Veracruz, el directivo de estos complejos agradeció el apoyo de la medallista paralímpica, Ángeles Ortíz, quien los ayudó a que este evento pudiera realizarse.

"Para mí fue una sorpresa que la licencia Ángeles Ortíz (medallista paralímpica), que la conocí cuando yo era presidente de la Conade, me abriera las puertas de Veracruz. Desgraciadamente los últimos años con el gobierno de Veracruz en el área deportiva yo no tenía contacto, siempre dije que era un desperdicio todo lo que había aquí y no se hacía nada".

Asimismo, Vargas afirmó que "con la llegada de Yunes al gobierno de Veracruz, así como la llegada de Ángeles Ortíz, ojalá podamos reconstruir lo que es el deporte veracruzano".

40 aniversario de Acuática Nelson Vargas

La Acuática Nelson Vargas estará de manteles largos, ya que estará celebrando 40 años de existencia, de ser un complejo que forma a los futuros nadadores que representarán a nuestro país, por lo que le gustaría celebrar más años de este lugar

"Me gustaría llegar cuanto menos a unos 30 años más en la empresa y que festejemos el 70 aniversario. Tengo fuerza, me gusta mucho ver tantas caras nuevas", finalizó.