Nahila Hernández participará en el primer Maratón Des Sables Perú

Ciudad de México

La ultramaratonista latinoamericana, Nahila Hernández participará en la primera edición del Maratón Des Sables Perú, en cual culminará el seis de diciembre.

Hernández participará en una carrera de ultra distancia de 250 kilómetros distribuidos en seis etapas en el desierto Ica, Perú; la primera etapa será este martes 28 de noviembre.

A principios de año, en The World Maratón Challenge corrió siete ultramaratones de 50 kilómetros en siete días, en siete continentes en busca de establecer un nuevo récord mundial.

Posteriormente, a pocos días de uno de los principales eventos del año, Spartathlon 2017, Nahila sufrió una lesión, sin embargo, no perdió la oportunidad de participar en la primera edición de la competencia en Perú.

"Después de varios días de dolor, el doctor concluyó que tengo rotura de ambos Labrum y desgarro del obturador interno del lado derecho. A pesar de las circunstancias decidí dar mi mayor esfuerzo en el Spartathlon, lamentablemente es una carrera muy dura donde no puedes perder ni un segundo y yo estaba fuera de cualquier posibilidad para aumentar el ritmo. Fue una gran experiencia a la cual pronto regresaré para concluirla, pero de momento tengo la oportunidad de vivir la experiencia en Perú, ya he estado en varias ediciones del Maratón Des Sables y me ilusiona formar parte de la primera edición de Perú", dijo Nahila Hernández.

A pesar de no haber realizado aún la operación necesaria para salir por completo de la lesión, la ultramaratonista latinoamericana viajó a Perú para participar en el Maratón Des Dables.

Nahila Hernández es considerada una de las mejores ultramaratonisas del mundo; en 2012 fue la primera mujer iberoamericana en completar el serial de los 4 desiertos más extremos del planeta (Racing the Planet), y en abril de 2017 participó como guía de Rafael Jaime, un corredor invidente en el Maratón Des Sables en el Desierto del Sahara.