Todo listo para los mundiales de para-natación y para-powerlifting

Ciudad de México

Los nadadores mexicanos como Nely Miranda, Gustavo Sánchez y Pedro Rangel, así como los pressbanquistas, entre ellos, Amalia Pérez, ya tomaron parte en los primeros entrenamientos de cara a las citas mundialistas de Para-Natación y Para-Powerlifting, que arrancarán este fin de semana.

La Alberca Olímpica tiene la capacidad de recibir eventos de talla internacional como el Mundial de Natación Paralímpica, deseamos éxito a los competidores #mmpic.twitter.com/I9qa0vvhsC — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 29 de noviembre de 2017

La medallista de bronce y abanderada de la delegación mexicana a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, Nely Miranda, se mostró optimista de que México sea sede de dos mundiales del deporte adaptado en donde se dan cita atletas de 84 naciones.

"Es bonito tener este tipo de eventos en México. No estoy al 100 por ciento, pero quiero dar mi máximo esfuerzo estar en el podio. Me siento bien aunque hace unos días tuve una enfermedad que me impidió cerrar bien los entrenamientos", comentó.

Por su parte, el multimedallista de Londres 2012, Gustavo Sánchez, externó su confianza de entregarse en la piscina mundialista en cada una de las pruebas en las cuales acudirá, "me siento fuerte y con un buen entrenamiento para este evento".

Este jueves parte de la representación mexicana tuvo su primer entrenamiento en la pileta capitalina, en donde a partir del sábado venidero tomarán en acción en la cita mundial.

El Campeonato Mundial de Para-Natación se realizará del 2 al 7 de diciembre, mientras que el certamen de Para-Powerlifting se desarrollará del 2 al 8 del mismo mes.

Cerca de mil 200 atletas, oficiales y personal de 84 países más el Equipo de Atletas Paraolímpicos Independientes participarán en ambos certámenes deportivos.