Mexicano dentro de los 10 mejores de Mundial de Para Powerlifting

Ciudad de México

Porfirio Arredondo quedó dentro del top ten del Campeonato Mundial de Para Powerlifting al finalizar en la sexta posición del Campeonato Mundial de Para Powerlifting 2017 en la categoría +80 kilogramos.

El primer lugar fue para el chino Ye Jixiong con 220 kg; la plata la consiguió Silhipouravanji de Irán con 210 kg, y el brasileño Evanio da Silva se quedó con el bronce con 208 kg.

Pese a estar dentro de los mejores del mundo, el pesista mexicano no quedó satisfecho con su participación de la competencia, ya que su objetivo era quedar entre el tercero y quinto lugar; sin embargo, no logró superar los 200 kilos.

"En general de entrenamiento me sentí muy bien, en resultado no me siento contento, ni satisfecho, pues ya lo teníamos trabajado y ya aquí, yo cometí los errores en los dos últimos intentos, me temblaban demasiado los brazos. Yo esperava entre el tercero y el quinto lugar, eso era el pronóstico", comentó Arredondo Luna.

Tras este resultado, Porfirio Arredondo declaró que pensará en lo que viene para él, aunque "tal vez ya no compita".