México gana tres medallas en Día 3 del Mundial de Para Natación

Ciudad de México

La mexicana Vianney Trejo obtuvo la medalla de oro en 100 metros libres categoría S6 y ganar de esta forma su segunda presea, además, Diego López fue plata en 200 libres S3 y Luis Armando Andrade se llevó su segundo bronce, ahora en 50 libres S8, al continuar los Campeonato Mundiales de Para Natación CDMX 2017.

La delegación mexicana suma un total de 12 metales, 3 oros, 4 platas y 5 bronces.

La nadadora local cronometró 1.21.00 minutos por arriba de la egipcia Ayaallah Tewfick (1.22.97) y la estadounidense Sophia Herzog (1.25.78).

“Estoy feliz por algo que no me esperaba, ya que no es mi prueba. En la jornada inaugural obtuve una plata en 400 metros que para mí fue un oro blanco por las dificultades de salud que atravesé durante estos días, ahora llega un oro así que estoy muy contenta”, relató la nadadora de 23 años de edad.

Con esta presea de oro, México llegó a 3 metales áureos, luego que Diego López y Matilde Alcazar también lo hicieron en los días previos.

Vianney buscará su tercer metal del evento este martes a las 09:32 horas cuando participé en 100 metros espalda.

En tanto, Diego López obtuvo su segunda presea, en la víspera fue oro en 50 dorso, ahora en 200 libres S3 cronometró 3.19.85 minutos para un nuevo récord del área panamericana, tuvo una férrea pelea con el chino Huang Wenpan 3.17.77, mientras que el bronce correspondió a el italiano Vincenzo Boni 3.35.06.

“Me costó mucho trabajo ganar esta medalla, creo que pude obtener oro, pero cometí un error en la vuelta, me quedé cortó. No era favorito y estuve a punto de ganar el oro. Siento mucho orgullo por como he competido y toda mi buena preparación”, afirmó el mexicano de 23 años de edad.

Por su parte, Luis Armando realizó un registro de 27.66 segundos, solo por debajo de los chinos Xu Haijiao26.87 y Yang Guanglong 27.26 y así obtuvo su segunda presea de bronce del evento.

“Tercer medalla mundial, hace dos años también lo logré; he bajado todos mis tiempos y eso me tiene feliz. Terminé muy cansado el domingo por el gran esfuerzo, no obstante, me recuperé para mi segundo metal; el miércoles iré por mi tercera presea”, dijo el nadador de 22 años de edad.

Este martes en la sesión matutina:

9:32 Vianney Trejo 100 dorso S6 Final

9:53 Gustavo Sánchez y Jesús Hernández 50 libres S4 Final

10:09 Nayeli Lomelí 50 mariposa S6 Final