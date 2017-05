Montserrat Gutiérrez, con el éxito en la mira

Ciudad de México

En el Nacional de clavados de Primera Fuerza, del pasado fin de semana en Jalisco, se observó una nueva generación en la plataforma femenil, con deseo de brillar en el nuevo ciclo olímpico, tal es el caso de Montserrat Gutiérrez, quien a sus 15 años, le ha dedicado seis de ellos a la plataforma de 10 metros, y el fruto de su constante trabajo se reflejó en ese certamen, donde ganó y se clasificó a los Campeonatos Mundiales de natación, en Budapest, Hungría.

La bajacaliforniana se prepara con la entrenadora Ma Jin, quien ha forjado a grandes clavadistas como Paola Espinosa, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, por lo tanto, Gutiérrez confía en que ese estilo de trabajo de la china, combinado con su talento, la lleve a dejar huella de manera internacional.

El Mundial es un evento que representa para la saltarina un gran compromiso, y a la vez la oportunidad de darse a conocer con los jueces internacionales tras ser una disciplina de apreciación. Sin embargo, Montserrat no descarta dar la sorpresa en Budapest y así encaminarse para enfrentar todo este ciclo olímpico.

Gutiérrez es una atleta que ha salido de la Olimpiada Nacional, evento donde ha logrado subir al podio en varias ocasiones. Además, la clavadista no descuida la vida académica, por lo tanto, la deportista administra su tiempo para entrenar, competir y estudiar.

¿Cuál es tu sentir de haber conseguido la plaza mundial?

Estoy muy contenta y feliz por todo lo que he trabajado, así finalmente se dio el resultado que esperaba y muy feliz. La clave para ganar y conseguir este lugar se debe, sobre todo, al apoyo que me ha dado mi familia desde que estoy en la Ciudad de México entrenando, además me preparo día con día y mi entrenadora siempre me dice los puntos claves que debo mejorar, por lo tanto voy poco a poco cumpliendo mis objetivos.

¿Qué expectativa tienes para este Mundial?

Siempre he confiado en mi trabajo y espero dar la sorpresa en el Mundial, ya que, la verdad, sí me he preparé mucho para ganar el Nacional y ahora deseo seguir así rumbo a Hungría. La idea también es que los jueces internacionales me comiencen a ubicar, pues será el segundo evento internacional donde competiré, el primero fue el Panamericano en 2015, en Cuba. En Budapest presentaré la misma lista de clavados donde el mejor salto que tengo en grado de dificultad es el de tres y media atrás en bola.

¿Qué podemos esperar de esta nueva generación de clavadistas?

Hay muchas personas de mi edad, nuevas generaciones que han trabajado por el mismo objetivo, y la verdad es que México en los clavados ha progresado mucho y hay varios chicos y chicas nuevas que van muy bien. En mi caso, quiero dar un buen papel en este Mundial y así motivarme en los eventos que siguen en el ciclo olímpico. Trascender es la siguiente meta que tengo para soñar con unos Olímpicos, pero si no es este ciclo, será para el siguiente ya que apenas tengo 15 años.

¿Por qué elegiste los clavados?

A los ocho años empecé a practicar la gimnasia y lo estuve haciendo durante dos años, después probé en los clavados y simplemente me gustó, por lo tanto, ya seguí en esta disciplina. Admiro a Paola Espinosa y también a Germán Sánchez. A Paola, cuando entrenaba en el equipo, la pude conocer un poco y es una atleta muy trabajadora y que nunca se da por vencida, además, es una persona muy sencilla y no deja de ser ella misma, lo cual es muy importante nunca perder el piso. Me tocó entrenar a su lado, y ella es como mi modelo a seguir.