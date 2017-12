Conejo va por el cinturón

CIUDAD DE MÉXICO

La pelea estelar de XFL 36 definirá a la primera campeona en la historia de la promotora, y Montserrat Conejo y Sarai Sáenz chocarán en un duelo de invictas, donde una saldrá con el título de la división paja y otra anotará la primera derrota de su carrera.

“Me siento muy bien, preparada y motivada por disputar el título, y más si es en la Arena México. Es una gran oportunidad la que XFL me está dando, y voy con todo”, comentó Conejo para La Afición.

Se encontraba en Los Ángeles, California alternando campamentos entre Kings MMA y 10th Planet Jiu-Jitsu, gimnasios que, explica, son parte de su equipo. Regresó a la Ciudad de México para cerrar el campamento de preparación con su familia de Bonebreakers.

Ella formó parte de un programa de desarrollo del UFC, que se llevó a cabo en California, Estados Unidos, país que vista ocasionalmente para entrenar, ya que considera que ha progresado mucho desde que inició con aquellos entrenamientos: “Me he sentido cada vez mejor, con un poco más de técnica, más fuerte e incluso con más disciplina, porque son muchos los retos que tengo que tomar estando lejos”, agregó.

El no ver a sus familiares, que se encuentran en su natal León, Guanajuato, y perderse eventos importantes con ellos le motiva para dar lo mejor de sí misma dentro de su carrera profesional y su vida personal, pues compartió: “Yo creo que eso me da fuerza para ser una mejor persona cada día y llegar con todo, por esas cosas que dejo atrás. Todo eso me fortalece y me hace creer más en mí y en todos los que me están apoyando”.

“Todo puede pasar. Uno dice mil cosas, pero mejor arriba de la jaula hay que demostrar de lo que estamos hechos. Creo que va a ser un gran reto”, finalizó alegre y relajada la alumna de Bonebreakers, quien ya está en peso para disputar el cinturón inaugural de las 115 libras.





XFL 36

9 de diciembre

Arena México

CARTELERA COMPLETA