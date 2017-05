Torreón y Juárez se enfrentan en la jaula

Torreón, Coahuila

El Gimnasio de la Unidad Deportiva Torreón, será la sede de la cuarta edición de la función "Furia Marcial, El Reto", donde pelearán en jaula gladiadores de artes marciales mixtas, en un duelo entre Torreón y Ciudad Juárez que arrancará a partir de las 18:00 horas.

Ayer por la tarde-noche se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, donde acudieron los peleadores fronterizos y los locales, aunque listos para el intercambio de golpes, siempre prevaleció la cordialidad entre ellos, al menos en el pesaje.

La pelea estelar de la función será entre el lagunero Luis Ángel "Chino" Rivas ante el fronterizo, Cristian de la Cruz. Pesaron 75:500 y 72:600 respectivamente, listos para el intercambio de metralla.

La semi-estelar será entre el de Torreón, Andrés "Espartano" del Prado, quien tendrá como rival al de Juárez, Eddie Zavala. Ambos pesaron 71:600 y están más que listos para hacerse añicos en la jaula.

El local Carlos Alberto Espinoza, pesó 68:400, su contrincante Giovanny Badillo registró 65:600, listos para pelear.

En las peleas de Artes Marciales Mixtas, están permitidos todos los golpes de boxeo y tiro, todo tipo de pateo bajo, medio y alto, todos los derribes, todo tipo de lucha, llaves y estrangulaciones, ground and pound.

No se permite golpear con el codo, con rodilla, picar ojos, agarrar dedos o cabello, no agarrarse de la jaula, no golpear en la nuca ni la soccer kick.

Los boletos están a la venta en las taquillas del Gimnasio Torreón, con precios que van desde los 120 pesos general, 250 pesos en ring side, niños menores de 10 años, entran dos por el precio de uno.

JFR