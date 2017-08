Místico, a la caza de Último Guerrero

Ciudad de México

Místico buscará demostrar que también es de 'otro nivel' y retó a un mano a mano a Último Guerrero, aunque antes tendrá que viajar a Inglaterra en busca de dejar en alto el nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre; siendo hasta el próximo martes cuando se mida a su rival en el ring de la Arena México.

"La verdad he de reconocer que es un excelente luchador (Último Guerrero), no le interesa que el Príncipe de Plata y Oro' lo reconozca, pero no importa, he estado entrenando con mi familia, con Rush, con mi padre, me siento preparado y muy motivado, es momento de que Místico demuestre que puede con Último Guerrero y con cualquier luchador que se le ponga enfrente", mencionó.

La batalla que nombraron 'Sensacional Revancha de Ídolos', Místico y Rush, herederos de la Dinastía Muñoz reforzados con el Valiente; enfrentaron la rudeza de la 'Peste Negra', integrada por Bárbaro Cavernario y Negro Casas quienes se hicieron acompañar de Último Guerrero.

El primer episodio se lo llevaron los rufianes, caída marcada por las trampas del luchador de Otro Nivel, pues fue capaz de propinar castigo al Príncipe de Plata y Oro, por los pasillos de la Arena; además de romperle la máscara y con ello someterlo hasta que se rindiera.

Para la segunda caída todo se tornó peor, Rush alentó a su hermano para derrotar al lagunero, pero este último con artimañas y tretas, despojó de la tapa a Místico; lo cual, el rudo aprovechó para someterlo; mientras, el Tirantes aplicaba el conteo reglamentario, sin percatarse de la acción, la cual ameritaba la descalificación automática.

Místico, molesto por la forma en la que había sido derrotado, solicitó un micrófono para exigirle un mano a mano al eterno rufián, ante el asombro de todo el público que se congregó en la Catedral de la lucha libre en México.

"La gente sabe que no me ganaste bien, sé que eres un gran luchador de peso completo, nada más dame una oportunidad en el centro del ring, para demostrarte quien soy, por eso te pido un mano a mano la próxima semana", dijo Místico.

Ante las palabras del Príncipe de Plata y Oro, Último Guerrero le contestó: "primero, no me interesa que me reconozcas tú, con que la gente me reconozca me basta y sobra, pero si tú quieres un mano a mano la respuesta es sí".

Para la 'semifinal de lujo', hicieron su aparición los científicos Titán, Blue Panther y Carístico; quienes dieron cuenta de la tercia del mal, comandada por Mr. Niebla acompañado de Pierroth y Luciferno.

La primera caída fue para los técnicos, Titán encumbró a su equipo a la victoria, con unas patadas voladoras que sometieron a la Bestia del Ring, mientras que Carístico voló entre la segunda y tercera cuerda, para dar cuenta del Hijo del Infierno.

En la segunda caída, los rudos intentaron sobreponerse a los embates de sus rivales, pero para beneplácito de los aficionados, Ídolo de Plata y Oro aplicó su finisher favorito, la recién llamada Carística, y con este letal movimiento el técnico pudo guiar a los suyos a la victoria definitiva de dos caídas al hilo.

En el match relámpago de la noche, se vieron las caras Dron y el rudo, Puma, heredero de la Dinastía Casas; con su estilo aéreo del técnico se impuso en la superficie de 6x6.

Para la tercera contienda hicieron su aparición los técnicos Guerrero Maya Jr., Matt Taven y el Rey Cometa, quienes enfrentaron la maldad de Sagrado, Virus y Misterioso Jr.; en una lucha muy pareja, los científicos lograron imponer el estilo aéreo que dominan para poder derrotar a los malvados.

Con lances espectaculares los de la ‘esquina del bien’ se llevaron la lucha y el aplauso de la afición.

Metatrón, Oro Jr. y Star Jr., sucumbieron a la maldad de Canelo Casas, Sangre Azteca y Nitro que comandaba la esquina oscura; las acciones se empataron a una caída por bando, y para la decisiva, un medio cangrejo por parte de Casas y una desnucadora de Nitro sentenciaban las acciones para los rudos.

Fiero y Retro sucumbieron ante Inquisidor y Apocalipsis en la batalla que daba la bienvenida al respetable.

En un evento donde los rudos fueron los ganadores absolutos, la afición al pancracio mexicano vio emerger de las entrañas de la Arena Méxic, una nueva rivalidad entre Místico y Último Guerrero, que dará mucho de qué hablar; la moneda está en el aire, veremos que sorpresas nos prepara la mejor lucha libre del mundo de cara a su magno evento, el 84 Aniversario del CMLL.