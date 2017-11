“Jugar con López, una maravilla”: director del IMSS

Ciudad de México

Mikel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estaba feliz por haber participado en un partido de exhibición de jai alai durante el VI Festival de Frontón Arturo Mundet que se realizó de 2 al 5 de noviembre. "Ver este ambiente familiar, con todo mundo gozando, lo disfruté al máximo. Jugar con Imanol López es, para mí, una maravilla. Lo que más goza uno, a los 42 años, es jugar con el mejor del mundo, aprenderle y sobre todo ser su amigo".

El partido fue muy intenso, sin embargo, Arriola y su delantero Gonzalo Sierra, cayeron por 25-30 ante López, quien jugó como delantero y Chezchitz.

Gran noticia que López sea mexicano

"Es importantísimo porque hay un cambio de reglas de la Federación Internacional, que en los mundiales ya permite profesionales, eso es desventaja para México, porque no tuvimos jai alai 20 años y no generamos profesionales competitivos. Es gran noticia que Imanol haya adoptado la nacionalidad mexicana, que le permite nuestra Constitución, y podamos encarar una mejor perspectiva al Mundial Absoluto de 2018 para aspirar a la medalla de oro".

Mikel agradeció al Club Mundet por ser un espacio que promueve el jai alai. "Vengo desde que tenía 4 años, aquí veía jugar a mi papá, el frontón es bellísimo. Debo felicitar al club, a su administración y a Alejandro Safont, el maestro de jai alai, por generar un gran ambiente de pelota", dijo.

Inclán y Safont, los campeones

Daniel Inclán ratificó una vez más que es el mejor pelotari mexicano de la actualidad, mientras Safont fue un guerrero en la zaga, así salieron con el título del Torneo de Invitación de Jai Alai que formó parte del VI Festival de Frontón, luego que vencieron por 13-15, 15-10, 10-7 a la dupla de Marco Ochoa y Eduardo Córdova. Los campeones se llevaron 20,000 pesos y los finalistas $15,000.

Destaca la actuación de Lalo Córdova quien estuvo a plenitud y mostrando poder, aunque al final tuvo algunas molestias físicas, algo en lo que debe trabajar.

Tercer lugar para León-Pérez

La dupla de Juan León y Pepe Pérez se adjudicó el tercer lugar de esta competencia luego que venció por 15-13, 15-11 a la pareja de Jonathan Polanco y Juan Pablo Osorno.

León es un delantero muy seguro y gracias a una estupenda condición física ayudó a su compañero para trabajar a Osorno, quien tuvo un golpe en una mano y bajó su potencial. León y Pérez se llevaron un premio de 10,000 pesos, mientras Polanco y Osorno se quedaron con cheque de $5,000.

Orgullosa abuelita

A sus 92 años María Teresa Barrenechea, viuda de Salvador Arriola, pelotari que estuvo en la inauguración de Frontón México aquel 10 de mayo de 1929, y abuelita del director del IMSS, Mikel Arriola, muestra una lucidez extraordinaria. Al hablar de jai alai, dice: "me daba tristeza que el Frontón México estuviera cerrado. Eran muy interesantes las noches del frontón, partidos estupendos con grandes jugadores mexicanos como Inclán, Elorduy, y otros que no recuerdo. Este año me emocioné cuando fui a la reapertura del México, lo disfruté. Toda mi vida he estado en el ambiente de jai alai, mi papá era vasco aunque no jugó profesionalmente. Luego me casé con un pelotari y conocí a extraordinarios jugadores como Guillermo, Ibarluzea y muchos más".

Al preguntarle sobre Mikel Arriola, quien fue pilar en la reapertura del Palacio de la Pelota, apuntó: "Imagínate, estoy muy orgullosa. Desde niño aprendió de jai alai y lo lleva en el corazón. Y como funcionario, qué te puedo decir, lo veo maravilloso".

Cuadro de honor

Campeones

Inclán-Safont

Finalistas

Ochoa-Córdova

Tercer lugar

León-Pérez

Cuarto lugar

Polanco-Osorno