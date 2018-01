Regresa buscando guerra

CIUDAD DE MÉXICO

El ex peleador del UFC, Mike De La Torre, regresa a México después de siete años para enfrentar a Sergio ‘Drako’ Cossio en la pelea estelar de Lux 002, que se realizará en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México el próximo sábado 17 de febrero.

Originario de San Diego, California, hizo su debut profesional en Tijuana, Baja California en el 2006, llevándose el triunfo por nocáut en el primer asalto. Tuvo varias peleas en México, y después se le presentó la oportunidad de firmar con el UFC.

“Estoy súper emocionado, no he peleado en México desde hace mucho y estando allá nunca perdí. Ya quiero estar ahí y recordarles quién soy, voy a regresar para tomar el control. Agradezco la oportunidad, iré a demostrar el nivel que tengo”, dijo en entrevista con La Afición.

En su estadía en UFC, del 2014 al 2017, se midió ante Brian Ortega, Maximo Blanco y Godofredo Pepey y anotó victorias sobre Tiago dos Santos e Silva y Yui Chul Nam: “Estando ahí aprendí mucho, enfrenté peleadores de gran nivel en sus países natales y siempre era el menos preferido. Esta vez no es diferente”.

La última pelea de De La Torre en la promotora más importante a nivel mundial fue en abril del año pasado, y después dejó de formar parte de la misma, dentro de la cual tuvo siete combates en peso pluma, sin embargo, su peso natural es el ligero, categoría en la que se dará su enfrentamiento ante ‘Drako’:

“Mi pelea pasada fue en las 145 libras y me costó mucho dar el peso. Ahora regreso a mi peso original, las 155, donde me siento mejor y más fuerte”, explicó vía telefónica. “Cossio es un tipo duro, es fuerte y le gusta ir al frente y eso me gusta en los oponentes. Espero una guerra y que nuestra pelea sea la mejor de la noche. Sé que va a ser una contienda difícil, por eso estoy entrenando muy duro”.

Para este nuevo reto en su carrera, se ha preparado en el gimnasio MMA Lab, ubicado en Glendale, Arizona: “He estado entrenando con Benson Henderson, que tiene buen nivel porque también estuvo en UFC. En el año que estuve ausente, trabajé en un nuevo estilo, y ya quiero que vean lo que he estado haciendo”, finalizó.

LUX 002

17 de febrero del 2018

Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera

Cartelera completa