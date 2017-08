Miguel Vargas recibe homenaje en Expo Maratón 2017

Ciudad de México

Miguel Vargas, el legendario corredor, estuvo presente en el corte del listón de la Expo de la edición XXXV de la edición del Maratón de la Ciudad de México, evento en donde se le entregó el número 40 mil, mismo que representa el límite de competidores en la edición de este año.

En entrevista para La Afición, Vargas nos compartió algunas de sus experiencias en esta competencia a través de estas tres décadas y media de correrla; la que mejor recuerda es la primera edición, corrida en 1983.

"La recuerdo con mucho cariño y le doy un valor muy especial, ya que en aquel tiempo no existía nada de la tecnología que hoy en día tenemos. Los números en aquel entonces eran de tela, muy sencillos, la ruta era muy árida, rocosa, los puestos de abastecimiento eran muy precarios. En esa carrera me tocó competir con los tenis de las marcas Panam y Puma, los cuales, por supuesto, no tienen nada que ver con los de ahora. De 1983 a la fecha, pasamos de lo rústico a lo moderno. Es por eso que aquella primera edición le guardo un gran cariño", compartió Vargas.

Por otro lado, igualmente nos platicó la experiencia del Maratón de 1985, mismo que se tuvo que posponer en su fecha debido al terremoto que en septiembre de ese año azotó a la Ciudad de México

"En lo particular sentía un inmenso dolor; al pasar por las calles en donde había derrumbes, se me salían las lágrimas de ver que mi ciudad estaba completamente destruida, incluso, en ocasiones -lo recuerdo- el olor a muerto que expedían aquellas ruinas. Sin embargo, a pesar de la catástrofe, el espíritu, las ganas y la motivación siempre estuvieron presentes. La ruta evidentemente se tuvo que modificar en aquella competencia. Se sacó el carácter y se fue hacia adelante, y creo que esa competencia en lo particular me dejó un gran aprendizaje, que es el carácter de la gente que año con año hace posible esta carrera. La gente que corre es una gente de carácter", dijo Miguel Vargas.

Una de las cosas que también destacó es la humildad y el amor que se le debe de tener a esta actividad: "Esto es así. Hay que darlo todo, siempre con humildad y con amor. Yo duermo únicamente cuatro horas al día, de la 01:00 a las 05:00 de la mañana y nunca tengo cansancio. Así me he mantenido durante todos estos años. Ese espíritu prevalece en mí", sentenció.

A sus 69 años de edad, Vargas nos compartió un poco de cómo es su preparación para cada competencia y la actualización que a través de los años ha tenido

"Hay que estar actualizado con todo y por todo, porque si no te quedas. Si me ha pesado, porque la "carrocería" ya no es la misma; me tengo que cuidar cada año más y más, documentándome y tratando de no dejarlo ni un solo día".

DE JUGADOR A CORREDOR

Otra de las cosas que Vargas nos compartió en esta entrevista, fue su breve paso por las inferiores del América, en donde militó entre 1967 y 1969, las cuales -justamente- son el principio de su gran carrera deportiva.

"Fui corredor prácticamente por azares de la vida. En 1969 tuve que dejar el América porque me quedé, junto con mis hermanos, huérfano de padre y madre. Fui compañero de Borja, del 'Monito' Rodríguez, Walter Ormeño, Pedro Cuenca, entre otros más. A partir de ahí empecé a realizar mis primeras carreras y hasta ahora sigo aquí", dijo Vargas a La Afición.

LA CARRERA MÁS DIFÍCIL

No lo recuerda de manera muy exacta cual fue el maratón más difícil, sin embargo, nos comparte aquella experiencia que, en sus palabras, sintió un gran miedo, el cual que prácticamente no lo iba a dejar terminar

"No recuerdo en este momento que año fue, sin embargo, la carrera más difícil que he enfrentado fue una en donde sentí un miedo impresionante; sentía que ya no llegaba, pero me cargué de carácter y dije "vámonos", pase el kilómetro 34 o 36 y de ahí me arranqué. No me dejé vencer. Los brazos se me pusieron como con ceniza de cigarro y la verdad me espanté mucho", declaró,

Asimismo, dijo que su único objetivo este año es terminar la carrera. No le importa el tiempo, lo que realmente le interesa es terminar el trayecto de 42 kilómetros, desde el Zócalo hasta Ciudad Universitaria.

Al final, remató con su clásica frase, la cual nace de sus orígenes, ya que Miguel Vargas es oriundo de la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México.

"He corrido casi 120 mil kilómetros en estos 34 maratones. Mi frase es 'Ayer fui Guerrero de la Guerrero, hoy soy Gladiador y mañana quiero morir como Titán'", sentenció Miguel Vargas.