Michael Phelps, un invitado de lujo en la CdMx

Ciudad de México

La firma deportiva, Under Armour, sigue expandiendo su presencia en el país con la apertura de nuevas tiendas, por lo que se inauguró una más en la Ciudad de México y contó con la presencia de una gran leyenda deportiva, Michael Phelps.

El máximo medallista olímpico de la historia, Michael Phelps visitó nuestro país y fue el anfitrión de lujo del nuevo establecimiento de ropa y accesorios deportivos. Mujeres, hombres y niños, estuvieron esperando afuera de la tienda para poder ver a su ídolo.

El ganador de 28 medallas olímpicas, fue el encargado de cortar la cadena de Under Armour en su formato Brand House en el centro comercial Antara Fashion Hall.

El mítico deportista se mostró emocionado por volver a estar en el país y por ser parte de este evento. También, aprovechó para manifestar su gusto por colaborar con la marca y hacer cosas con ellos. Además de inaugurar la tienda, tuvo una pequeña dinámica con niños, la cual consistió en contestar algunas de sus preguntas.

"Lo que más extraño es representar a mi país, escuchar mi himno, tener la oportunidad de estar en el podio con una medalla en mi cuello; eso es algo que siempre voy a extrañar. Estoy haciendo una transición, algo diferente, promover la marca, la seguridad de estar cerca del agua. Hoy es muy diferente a como estaba en el 2012", confesó el ex nadador.

Durante la sesión, también contó que para lograr sus grandes hazañas necesitó de mucha disciplina para estar preparado para todo, por lo que alentó a los menores ser los mejores, ya sea en deportes o en otra cosa, dar el extra y trabajar en equipo para alcanzar sus metas.

"Siempre supe que era muy difícil, pero quería llegar hasta donde nadie más había estado, fueron cinco-seis años en los que no dejé de entrenar ni un sólo día. El sacrificio fue lo que me llevó en donde estoy, hoy en día tengo establecidas muchas metas, las cuales conforme iba cumpliendo, me planteaba unas nuevas, pero lo que más les aconsejo es que siempre se diviertan, nunca pierdan eso, y claro, mucho esfuerzo, pero jamás pierdan esa diversión", aconsejó a los niños presentes.

En el evento también estuvo Carlos Maza, managing director de Under Armour México y comentó que en los nueve años que lleva la marca, les ha ido muy bien y que se ve reflejado en los catorce puntos de venta entre Brand Houses y Factory Houses.

"México ha sido identificado como uno de los 10 mercados más importantes para la marca y bueno, la prueba de eso son el nivel de inversiones que estamos haciendo a nivel nacional desde hace dos años, la marca fue tomada para ser operada por el corporativo y bueno estamos en este proceso de evolución, fortalecimiento y de crecimiento", comentó Maza para La Afición.

México fue el último destino de un tour de cinco días que hizo Pelphs junto con la marca. Comenzó el 7 de diciembre en Buenos Aires, Argentina y estuvo entrenando con niños fútbol. Después estuvo en Santiago, Chile del 8 al 9 de diciembre, donde jugó golf con Felipe Aguilar y participó en una sesión de preguntas y respuestas.

"Michael Phelps ha sido un amigo de la marca, desde el principio de su carrera y en el momento que le dijimos ¿puedes venir a México? dijo que encantado, él tiene una gran afinidad con México, inclusive, estuvo hace un mes aquí. Mucha de la gente con quien él estudió y se preparó son mexicanos, entonces es un lugar muy cerca de su corazón", finalizó el director.