Mexicanos están confiados con arranque en Mayakoba

Cancún, Quintana Roo

Con tres en números rojos y dos de ellos en par de campo, los mexicanos iniciaron con buen paso la undécima edición del Mayakoba Classic.

A pesar del clima cambiante durante una jornada que duró cerca de 13 horas, en las que el calor fue el factor común a pesar de una lluvia ligera o el viento fuerte, los representantes tricolores terminaron en buen sitio, con confianza de cara a la segunda ronda.

El tapatío Carlos Ortiz fue el de mejor posición en una jornada que quedó marcada por la buena ronda que tuvo el estadounidense Patton Kizzire, que se colocó en la cima con un nueve bajo par de campo.

Carlos Ortiz cierra con un bogey en el 18 para quedar -4 en la general. El 🇲🇽 con mejor posición en el @MayakobaGolfpic.twitter.com/zgtfvbAGil — Erika Montoya (@LaKiks) 9 de noviembre de 2017

A pesar de un bogey en el último hoyo, Ortiz logró aferrarse al TOP15, empatando en la undécima posición junto a figuras como el campeón defensor Pat Perez, al acumular una tarjeta de 67 strokes.

"El campo esta en las mejores condiciones desde que participo en este torneo. La verdad siento que fue una gran ronda, lo que tenía que hacer para este inicio... sobre el bogey, pues a veces pasa. Fue una salida incómoda, no pude controlar el tiro, pero contento con el resultado. Fue una gran ronda y planeo hacer lo mismo mañana", dijo el mexicano de 26 años que embocó seis birdies por dos bogeys para quedar cuatro bajo par de campo

El segundo mexicano con mejor escalafón es el capitalino Oscar Fraustro se recuperó de un inicio complicado en el que cometió un doble bogey en el primer hoyo que atribuyó a falta de concentración debido a una mala noticia por la mañana, antes de salir a la grama.

"Pasó ahí un asunto familiar por la mañana y salí distraído. Salí pensando en mi hijo y no en el golf, me tardé unos hoyos en meterme y ya después salve una ronda que empezó difícil ", dijo el veterano que se recuperó con seis birdies, por dos bogeys, para que dar a siete golpes del líder general. "No mete presión que haya terminado así el líder, él ya había terminado cuando yo me estaba despertando. Y qué quieren que le haga, ya sabemos que se ganará con muchos golpes bajo par y eso no influye en cómo participaremos", abundó.

José de Jesús Rodríguez fue uno que se recuperó de manera impresionante con un águila, luego de que acumulara dos bogeys. En el hoyo once, el de Iraputato salió confiado en que podría recuperarse y en un par cuatro logró el eagle que lo sacó a flote.

"El score no era lo que yo quería pero al fin terminamos en números rojos, lo que yo quería para el inicio. Las condiciones fueron buenas a pesar de esos dos errores... mi águila cayó en el momento ideal. Le pegué a la madera 3, luego agarro un 60 y se metió. Qué linda águila", declaró el que cerró tripoteando al final de su ronda.

Por su parte, Abraham Ancer y Roberto Díaz tuvieron día complicado en la grama ahora que a pesar de los esfuerzos y dejar las bolas a centímetros del hoyo en más de tres ocasiones rescataron el par de campo.