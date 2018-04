Mexicanos y brasileños chocarán en muay thai

Ciudad de México

El muay thai en México se prepara para un gran suceso. La Liga de Combate Supremo y la Nak Muay League se unen para un evento que promete emocionar a los aficionados a los deportes de contacto.

El Foro Oceanía será el escenario para esta cartelera, con más de 22 peleas preestelares y tres más como la principal atracción, siendo dos de ellas choques de mexicanos contra brasileños. Todas las peleas están pactadas a cinco rounds de tres minutos cada uno, con sesenta segundos de descanso entre cada uno de ellos.

“Me he preparado por dos meses, me siento bien, me siento preparado”, comentó Israel Rangel, el protagonista del enfrentamiento estelar, donde se medirá contra el brasileño Joel Pitbull por el cetro de los 60 kilogramos y que cree podría resolverse por decisión dividida. “Sé que mi rival es alguien muy duro, he entrenado día y noche, este combate superará las expectativas”.





Pitbull, reacio a platicar sobre su estrategia en el ring, aseguró que ha estudiado muy bien a su rival y “está listo física y mentalmente para enfrentar este duelo en suelo mexicano, pues aunque costó trabajo, ya se ha adaptado a las condiciones de altura en la Ciudad de México, pues entrenó muy fuerte y está dispuesto “a darlo todo arriba del ring” para tratar de buscar el nocaut.

La brasileña Natalia Ellen se medirá contra la mexicana Fernanda Díaz en la categoría de 57 kilogramos. “Sé que el público mexicano estará en mi contra, pero tendré el apoyo de todos los brasileños; yo vendré a hacer mi trabajo”, expresó la atleta.





El mexicano José ‘Tacho’ Gutiérrez pondrá en disputa su cinturón de la categoría 65 kilogramos contra su compatriota Jonathan Pérez. “Será una buena pelea, me he preparado muy bien y espero sea muy reñida”, comentó Tacho, asegurando que el público saldrá muy satisfecho. “Esperemos sea un nocaut”, añadió su rival.





Además de estas tres peleas, habrán otras más de tipo semiprofesionales y profesionales tanto de muay thai como de kick boxing. Erick Flores, seleccionado nacional de muay thai, será uno de los participantes de esta función.

Este evento se llevará a cabo en el Foro Oceanía (saliendo del metro Flores Magón) a partir de las 18:00 horas. Los boletos costarán 200 pesos y el acceso será únicamente a mayores de edad.