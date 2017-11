Mexicano cierra con triunfo en el Triatlón Xel-Há

Cancún, Quintana Roo

El mexicano Irving Pérez se llevó la novena edición del triatlón Xel-Há que se realiza en la Riviera Maya al dejar a su más cercano competidor a un minuto de distancia.

“Me voy contento. Cierro el año con un triunfo y listo para arrancar el siguiente año que será elemental. Un año de transición de cara a Tokio 2020. Fue competencia dura, pues por la mañana sentimos el frío, pero poco a poco todo agarró ritmo”, sentenció el tapatío que fue el primero en cruzar la meta con un crono de 1:54:31.

Luego de completar los mil 500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y los 10 kilometros de carrera, el olímpico Pérez destacó que las condiciones climática de este año fueron idóneas para tener una buena participación.

“Este año fue complicado, pero a mi me gusta reventar la máquina, darlo todo ahí afuera. Esta vez no salieron las cosas, pero fue una competencia muy buena. Este año todo estuvo perfecto, el circuito, el trato, todo estuvo perfecto. Me voy satisfecho”, destacó David Mendoza, quien llegó en segundo (1:55:30 horas), dejando en tercer sitio a Arturo Garza Herias (1:56:42).

En la rama femenil elite, la olímpica Cecilia Pérez se llevó el triunfo con 2 horas 10:09; seguida por Mayra Castañeda (2:16:40) y en tercero la veterana Fabiola Corona (2:18:43).