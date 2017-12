Diego López hace récord en el Mundial de Para Natación

Ciudad de México

El mexicano Diego López se quedó con el título del Campeonato Mundial de Para Natación en la prueba de los 50 metros estilo dorso categoría S3, en donde, además, tuvo su mejor registro de campeonato.

López, quien salió en el carril tres de la pileta del complejo deportivo Francisco Márquez, respondió a las expectativas de la justa al detener el crono en 46.38 segundos y con ello pasar a la historia de la natación del deporte adaptado.

La plata quedó en poder del italiano Vincenzo Boni con 47.86 y el bronce para el chino Wenpan Huang con 48.88 segundos.

"Me siento feliz, no pensé en poder hacerlo porque es una prueba rápida, pero me siento contento por este resultado que me coloca entre los mejores", dijo el tritón.

López, quien en los Paralímpicos de Río 2016 fue eliminado de la prueba, ahora tuvo la oportunidad de recuperarse y hacerlo a nivel mundial.

"Es una presea que me sabe a mucho, por todo lo que he pasado y desde luego por lo que le paso a México con lo del sismo", añadió el doble medallista de los Parapanamericanos Toronto 2015.