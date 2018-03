Mexicano contento por resultado en Longines Global Champions

Ciudad de México

El jinete mexicano Nicolás Pizarro ya ha logrado subir al podio en distintos escenarios internacionales, sin embargo, en el Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour México City se quedó a dos lugares de subir al podio, un resultado que el nacional ve como el mejor resultado de su carrera deportiva.

"He tenido resultados mejores como la medalla de plata y bronce en Wellington, pero si te puedo decir que para mi ha sido por mucho el más emotivo y más grande de todos. Me siento muy satisfecho ya que la verdad esto es un trabajo de un equipo muy grande y de toda una semana, además nos fuimos a preparar a Estados Unidos durante cinco meses para llegar a este máximo nivel, el cual es el mejor del mundo", declaró Pizarro.

Pizarro logró avanzar a la ronda de desempate tras realizar un buen recorrido en la final, sin embargo, un pequeño error lo dejó a la hora de la verdad lo dejó fuera de las medallas.

"Todavía no tengo mucho tiempo con ese caballo (Ares) y me hizo una reacción en mi desempate que no supe resolver y ahí fue la caída de la barra que me impidió estar en el medallero. Sin embargo, las cosas se dieron y lo más importante fue entregarme al público que me vio nacer, de poder regresar algo al pueblo que me apoya mucho, entonces fue una mezcla de emociones y de sentimientos como no había tenido en mi vida", indicó.

Ahora Pizarro se preparará para la Copa de Naciones en Jalapa y después se enfocará para la gira de verano donde buscará clasificar al cinco estrellas de Canadá.