Mexicana Samantha Bricio jugará en Turquía

La voleibolista mexicana Samantha Bricio, continuará su carrera en Europa pero ahora con el Fenerbahce de Turquía luego de tener un gran paso por la Serie A de Italia donde consiguió el tercer puesto en la Champions League de Europa.

Mediante su cuenta de Twitter, Bricio hizo oficial su traspaso en donde agradeció al Imoco por esos dos años que estuvo jugando.



Thank you Imoco & Italy for 2 great years. Now it’s time to experience something new. cant wait to live in Istanbul! Thank you to @FBvoleybol for the opportunity

•Gracias Imoco e Italia x 2 increíbles años. Ahora es tiempo de vivir algo nuevo. Gracias Fenerbahce x la oportunidad pic.twitter.com/XT7AnyiDmz