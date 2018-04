Alejandra Zavala, primer lugar del ranking mundial de tiro deportivo

Ciudad de México

Después de la cosecha de medallas en este inicio de año, Alejandra Zavala se posicionó por primera vez en su carrera deportiva en el sitio de honor del ranking mundial, en la modalidad de pistola de aire a 10 metros, pero sólo es un lugar que ve como un triunfo personal, ya que tener ese sitio no le da ningún beneficio en competencia o la clasificación a otros eventos internacionales.

"Desgraciadamente el ranking no sirve para la competencia como en otros deportes, donde evitan rivales fuertes al comienzo. Obviamente a nivel personal y deportivo es un orgullo estar en el primer lugar, porque quiere decir que estas acumulando los puntos para pertenecer a la elite del tiro, pero no es como otras disciplinas que al mantener un buen ranking te da pase directo a Olímpicos y estaría bien que eso existiera en el tiro deportivo", declaró Zavala.

La atleta en la gira europea obtuvo seis medallas: tres de oro, una de plata y dos de bronce, y la última presea que logró hasta el momento fue la plata en la Copa del Mundo de Guadalajara. Con dichos resultados, ahora la jalisciense ocupa el primer lugar del ranking mundial con mil 378 puntos, le sigue la francesa Celine Goberville con mil 374 y la griega Anna Korakaki con mil 63. Mientras que la china Mengxue Zhang, quien es la actual campeona olímpica, se mantiene en el cuarto sitio con mil 31 unidades.

"El 2017 terminé posicionada en el quinto lugar y esa plata en Guadalajara que se realizó hace unas semanas me ayudó a subirme al primer sitio, lo cual es algo que me da mucho orgullo y satisfacción", dijo la deportista.

La mexicana es consciente que es muy poco el rango de ventaja que tiene ante las rivales que están debajo de ella en el ranking, por lo tanto, deberá mantener su puntería en las siguientes competencias que se presente.

"No iré a la Copa del Mundo en Corea del Sur, que se realizará el 20 de abril, ya que decidí no ir por la cuestión logística de los tiempos, y eso probablemente me bajé al segundo lugar del ranking, pero a principios de mayo acudiré a dos Copas en Estados Unidos y otra en Munich para poder reponerme y seguir trabajando para mantenerme dentro del top cinco. Seguramente la china irá a Corea por la cercanía y una Copa donde asisten en su mayoría los asiáticos", señaló.

Por otra parte, a Zavala le tiene sin cuidado que los Juegos Centroamericanos y del Caribe estén pegados al Campeonato Mundial, el cual repartirá las primeras cuotas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Nosotros como deportistas de tiro deportivo buscamos que cada competencia sea un escalón para la que sigue, y los Centroamericanos servirán para eso y llegar mejor preparados al Mundial", dijo Zavala.

Alejandra continúa realizando sus entrenamientos en Guadalajara de cara a las siguientes Copas del Mundo donde tiene planeado competir.