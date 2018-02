Melo Imai, de los Juegos Olímpicos a estrella del porno japonesa

Ciudad de México

La estrella del porno japonesa, Melo Imai, quien representó a la delegación de su país en los Juegos Olímpicos de Torino 2006 en snowboard, anunció que le gustaría regresar a una competencia invernal.

"Quiero volver al mundo del snowboard, así que trato de no involucrarme en cosas que sean excesivamente pornográficas", mencionó Melo, quien ahora tiene 30 años

La nipona compitió en Torino a la edad de 18 años en snowboard en la categoría halpipe; sin embargo terminó en la última posición de 34 participantes, luego de sufrir un accidente por lo que no logró avanzar a la siguiente ronda.





Tras lesionarse, Imai decidió alejarse del mundo del deporte, pues calificó su participación en la máxima justa invernal como una "pesadilla", fue por este motivo que se convirtió en una estrella del porno.

"Para muchos atletas, los Juegos Olímpicos son el pináculo de su carrera, pero para mí fue una pesadilla. No solo me refiero a que me lesioné. Toda la experiencia fue terrible. Tenía ese miedo constante al fracaso, como un sentimiento de asfixia", comentó Melo Imai al Tokyo Weekender.

Ella comenzó trabajando en un bar, en el que llegó a ofrecer servicios sexuales. En el 2013 realizó sesiones fotográficas de desnudos, cuatro años después hizo algunas películas pornográficas.

"Algunas veces iba de fiesta a un club de anfitrionas y ganaba 9 mil 400 dólares en una sola noche".

Tras 12 años de haber tenido una participación para el olvido, Melo Imai quiere regresar a ser una deportista profesional; por ello, en marzo de 2017 estuvo en el 35º Campeonato de Japón de Snowboard, donde ganó la medalla de oro tras hacer una puntuación de 90.75.