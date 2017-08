Las nuevas glorias del deporte mexicano

Ciudad de México

El éxito de Lupita González en el Mundial de Atletismo, donde repitió la plata conquistada en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, no es más que el punto de partida para una nueva generación de deportistas que están poniendo el nombre de México en lo más alto de sus respectivas disciplinas.

Guadalupe González es Teniente de Corbeta en la Secretaría de Marina y una marchista de clase mundial que lo único que ha regalado al país es responsabilidad y júbilo. Con tan solo 28 años, la originaria del Estado de México, acumula dos medallas de plata en las competencias más exigentes de su especialidad. Desde ya, es promesa de medalla para los Juegos de Tokio 2020.

JOHNY CORZO

México presume tener al actual campeón del mundo en surf, figura que encontra en la tabla del joven de 18 años Jonathan Prewitt Corzo, que en mayo se consagró en el Campeonato Mundial de la Especialidad celebrado en Francia.

Desde el 2016, Corzo ya daba indicios de que lo suyo era estar entre la élite y no ser solo un número más en el registro de competidores, pues en ese año se coronó en el Abierto Juvenil de Surf; a tres años de los próximos Juegos Olímpicos, Corzo llegará como potencia a vencer en la justa asiática.

KENTI ROBLES

El futbol femenil ha carecido de historias colectivas dignas de destacar, pero a nivel individual ha sido cuna de grandes futbolistas a las cuales hoy por hoy lidera la capitalina Kenti Robles, jugadora del Atlético de Madrid Femenil y seleccionada nacional.

Las bases de su talento fueron cimentadas en España, donde llegó a los 14 años para unirse a las filas del RCD Espanyol, donde dio el salto al Barcelona para convertirse en pieza clave del conjunto blaugrana durante dos años, donde conquistó tres ligas de España, tras su paso al Atlético de Madrid volvió a ganar la Liga y sumó su cuarta Copa de la Reina.

GUSTAVO AYÓN

El basquetbol en México se puso de moda cuando los 12 Guerreros disputaron en la capital del país el Preolímpico FIBA Américas, donde buscarían su pase a los Juegos de Río 2016; sin embargo, el nombre de Gustavo Ayón ya era conocido por su talento como pívot ya demostrado en la NBA, donde jugó para equipos como los Hornets de Nueva Orleans, Orlando Magic, Bucks de Milwaukee y los Hawks de Atlanta.

Tras salir de las mejores duelas del mundo, muchos pensaron que la carrera del tamaulipeco iría en decadencia, pero sorprendió al fichar por el Real Madrid de Baloncesto en el 2014, donde ha conquistado cinco títulos que lo ubican como el máximo referente desde las épocas de Eduardo Nájera u Horacio Llamas.

ALEJANDRA VALENCIA

Aún queda fresco el recuerdo de aquel duelo por la medalla de bronce en Río 2016 entre la arquera mexicana Alejandra Valencia y la coreana Ki Bo Bae, donde la sonorense se quedó a nada de colgarse el primer metal para una delegación nacional que, parecía, se iría en blanco de Brasil.

Aquel descalabro fue solo el comienzo para un franco ascenso en la deportista de 22 años, quien siguió superándose y en el reciente Mundial de Tiro con Arco, logró dos medallas de plata por equipos e individual, respectivamente. Hoy es la tercera mejor arquea del mundo.

ADRIANA JIMÉNEZ

Cualquiera pensaría que, a sus 32 años, un atleta está en la fase final de su carrera, cualquiera que sea la disciplina que practique, así lo reconoció la clavadista mexicana Adriana Jiménez, quien admitió a La Afición que vive sus últimos años en este deporte aunque lo hace como la mejor del mundo.

A finales de abril, la originaria de la Ciudad de México se coronó en el Mundial de Clavados de Altura organizado por la FINA, superando a grandes rivales como la bielorrusa Yana Nestsiarava o la ex campeón mundial Lysanne Richard.

En la actual Serie Mundial, Jiménez marcha segunda en la clasificación general, haciendo gala de su calidad y peleando por el primer sitio con la joven australiana Rhiannan Iffland.

PAOLA LONGORIA

El racquetbol en México y el mundo tiene una dueña indiscutible. Se trata de la mexicana Paola Longoria, quien es prácticamente invencible en la práctica de este deporte.

Pese a no tratarse de una disciplina olímpica, Paola ha conseguido grandes resultados en Juegos Panamericanos y Centroamericanos del Caribe, donde no conoce otro resultado que no sea ganar la medalla de oro, tanto en individual como en equipos; nueve metales dorados entre las dos justas.