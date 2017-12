Alcázar logra su segunda medalla en Mundial de Para Natación

Ciudad de México

La mexicana Matilde Alcázar se mostró feliz por haber conseguido su segunda presea en el Campeonato Mundial de Para Natación, y colocarse entre las cinco mejores del mundo en la prueba de los 100 metros estilo pecho categoría S11.

“Estoy súper contenta por este resultado, la verdad superé el nerviosismo de ayer (sábado) y ahora me sentí mucho mejor”, añadió.

Alcázar, quien de manera paulatina perdió la vista, sostuvo que ha sido un logro importante en su carrera deportiva, ya que al estar en México y en un escenario tan importante como la Alberca Olímpica Francisco Márquez es maravilloso.

“No quería dejar pasar la oportunidad de demostrar mi trabajo, estaba mejor concentrada porque ayer me sentí un poco presionada al saber que era la primera mexicana en competir y eso me trabó, pero ahora me sentí muy bien”, añadió.

Añadió que de esta manera se coloca entre las cinco mejores del mundo para pensar en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. "No tengo palabras para expresar lo que siento por estas dos medallas”, respondió.