La campeona de Wimbledon cuyo novio hizo vivir un infierno

Ciudad de México

La tenista francesa Marion Bartoli llegó a lo más alto de su carrera en 2013, cuando conquistó el torneo de Wimbledon en lo que, para ella, sería el comienzo de una pesadilla, en torno a su salud y vida sentimental.

En una entrevista concedida al diario L'Equipe, Marion reveló que tras su retiro en agosto de 2013, comenzó un calvario producto de graves problemas saludables; además, su entonces pareja sentimental, la hizo ver su suerte al dañar fuertemente su autoestima.

"Fue un idiota absoluto. Me decía cosas como que estaba gorda. Me lo decía todos los días. Íbamos por la calle, veíamos a una chica delgada y me decía: '¿viste lo hermosa que es?'. Me decepcionó. Estaba por los suelos, me dejé destruir por alguien y no pensé que fuera posible", compartió Bartoli.

El lado bueno de su historia, llegó cuando "encontré la alegría de vivir en el día a día". Hoy la ex campeona del torneo de Londres se alista para volver a las canchas, aunque advierte que "si veo que mi regreso al tenis hace que mi salud corra peligro, pararé".

